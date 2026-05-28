Comienzan los preparativos del Bicentenario de Goya

LEER MÁS Aragón exige más presencia en el bicentenario de Goya

Esta efeméride tendrá lugar en 2028 y toda la programación estará coordinada por una Comisión Nacional. Desde la Comunidad Autónoma reclaman el papel de Aragón en el liderazgo de estas celebraciones. Esta conmemoración incluirá grandes exposiciones y una programación con proyección internacional.

En esta efeméride participarán el Ministerio de Cultura, el Gobierno de Aragón y distintas entidades y expertos, que trabajarán en una Comisión Nacional que se formalizará a finales de año. Servirá para impulsar y coordinar todas las actividades. Además, estará presidida por los Reyes de España.

Entre ellas destacan una gran exposición en el Museo del Prado, la cesión de obras a todas las comunidades autónomas o la apertura de un nuevo centro dedicado al pintor de Fuendetodos en la Plaza del Pilar de Zaragoza. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha asegurado que el Bicentenario se organizará desde la total colaboración y tendiendo puentes entre instituciones, al tratarse de un proyecto de Estado.

Desde Aragón la intención es tener un papel relevante en el Bicentenario. Por ello, el presidente, Jorge Azcón, ha solicitado de nuevo la vicepresidencia de la Comisión Nacional, que todavía se está configurando. En este sentido, Azcón apela a la importancia y la influencia de su tierra en la vida y la obra de Goya hasta convertirse en el pintor más universal. Asegura esta efeméride es una gran oportunidad para proyectar esa relevancia y lo harán a través del Plan Director autonómico que se sumará a las actividades nacionales.