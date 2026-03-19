Aragón exige más presencia en el bicentenario de Goya

El Gobierno aragonés ha solicitado más presencia dentro de la Comisión del Bicentenario del fallecimiento de Francisco de Goya que se celebrará en 2028, impulsada por el Gobierno de España. Para materializar esa petición, el presidente autonómico en funciones, Jorge Azcón, ha remitido una carta al presidente, Pedro Sánchez, para solicitarle una vicepresidencia dentro de ese órgano.

Desde Aragón también se ha exigido que la comunidad y la ciudad de Zaragoza sean el centro de esa comisión, debido a las raíces de Francisco de Goya, y que los Reyes ostenten la presidencia de honor, como ocurrió con el bicentenario del Museo del Prado.

El director general de Cultura, Pedro Olloqui, lamenta el empeño del Gobierno de España en dejar de lado a Aragón, ya que únicamente ofreció la incorporación de instituciones aragonesas al Pleno de la Comisión. Una presencia que considera “testimonial” cuando la comunidad debería ser la "capital" de la efeméride.

Por ello, asegura que no cesarán en su empelo de conseguir ese objetivo y que trabajarán conjuntamente desde todas las instituciones para lograrlo. “Ante el rechazo unilateral del Gobierno de España, nuestra obligación es forjar una hegemonía política en nuestra comunidad autónoma”, ha declarado.