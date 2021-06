Bienes de Sijena

El abogado Jorge Español se persona como acusación particular en el proceso

El abogado del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, Jorge Español ha decidido personarse como acusación particular en el proceso penal contra los ex consejeros catalanes de Cultura Santi Vila y Lluis Puig, por no devolver los bienes del Monasterio.

