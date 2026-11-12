Abierto el reparto de 935 MW del Nudo Mudéjar en Andorra

El Ministerio para la Transición Ecológica abre el procedimiento para adjudicar 935 megavatios de capacidad de acceso a la red eléctrica en el nudo de transición justa Mudéjar 400 kV. Las empresas interesadas podrán presentar sus solicitudes a partir del 14 de diciembre.

El Ministerio para la Transición Ecológica ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el procedimiento para conceder esta capacidad, destinada a nuevos proyectos de energías renovables y almacenamiento. La adjudicación se realizará por orden de recepción de las solicitudes, con prioridad para las iniciativas más avanzadas.

Por cada megavatio solicitado, los promotores deberán comprometer un empleo anual a tiempo completo, formar a una persona durante al menos 60 horas, destinar 2 kW de autoconsumo a usuarios de la zona e invertir 10.000 euros en la cadena de valor de Teruel. Los proyectos seleccionados serán considerados instalaciones energéticas estratégicas y tendrán una tramitación preferente, con plazos administrativos reducidos a la mitad.