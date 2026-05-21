370 personas con adicciones recurrieron al Centro de Solidaridad por primera vez en 2025

La Fundación Centro de Solidaridad de Zaragoza-Proyecto Hombre atendió en 2025 a 1.193 personas adictas a sustancias como la cocaína o el alcohol, principalmente. Del total, 370 solicitaron el acceso a sus programas de ayuda por primera vez. Una de las tendencias que preocupan es el aumento del policonsumo de distintas sustancias a la vez.

En la comunidad terapéutica de la entidad en Zaragoza, que dispone de 45 plazas, ingresaron 122 personas. La estancia media se sitúa en unos ocho meses y la lista de espera es de un año. Actualmente hay 60 personas con adicciones pendientes de poder ser ingresadas. En cuanto al perfil de atendido, la edad media ronda los 42 años y son hombres mayoritariamente.

El director gerente del Centro de Solidaridad, Jesús Sánchez, ha explicado que, en este tipo de procesos, más o menos el 45% de las personas atendidas logran rehabilitarse. Recuerda que las recaídas, que son muy frecuentes, son parte del largo proceso de recuperación por lo que el dato no debe interpretarse como un fracaso.

Sánchez, durante la presentación del informe en la sede de la Justicia de Aragón, ha puesto en valor también la importancia de los programas familiares, pieza fundamental en el éxito de las distintas intervenciones.

La Justicia, Concepción Gimeno, ha puesto en valor el papel fundamental del Centro en la atención a las adicciones, también en el ámbito penitenciario, y ha lanzado un mensaje de optimismo recordando que hay salida, con el apoyo profesional y humano de los trabajadores del centro.

Junto a ellos en la presentación han estado el presidente del patronato de la Fundación, Carlos Gómez Bahillo y la voluntaria Pilar Aznar.

Atención a jóvenes

A través del programa Tarabidan, el Centro de Solidaridad atendió el año pasado a 104 jóvenes, la mitad de ellos menores de edad. En ese colectivo, preocupa el uso abusivo del cannabis, aunque también detectan riesgos por uso indebido de vapers o redes sociales.

La Fundación, que en 2025 celebró su cuadragésimo aniversario, reivindica más recursos de atención y medios. En ese sentido, trabajan con el Ayuntamiento de Zaragoza para habilitar un centro de día en la zona del Gancho y con el Gobierno de Aragón en la puesta en marcha de una comunidad específica para mujeres.