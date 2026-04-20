Mujeres en el andén: relatos para mostrar la desigualdad en la sociedad

Cuando pasa un tren, hay que cogerlo. Cuántas veces hemos escuchado esta expresión. Y cuántas veces se deja escapar. Pero hay otros trenes, como el de la igualdad que parece no llegar. De ahí que las escritoras Belén Gonzalvo y María Dolores Tolosa y la ilustradora Paloma Gómez, escogieran “Mujeres en el andén” para su publicación. Se trata de una obra con 15 relatos, 15 poemas y 15 ilustraciones que busca, ante todo, concienciación y poner en el foco cómo la desigualdad sigue presente en la sociedad.

Dolores Tolosa explica que esta obra surgió a raíz de la “Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, de la ONU, celebrada en Beijing en el año 1995. Allí ya se reflejó unos objetivos para poner en valor y buscar soluciones a estos problemas”. Belén Gonzalvo “me propuso realizar un libro, utilizando la fabulación, los relatos, la poesía, para dar visibilidad, dar sentido a estos objetivos, que no se quede solamente en algo que nadie conoce, porque normalmente el público no tenemos acceso a los proyectos de la ONU”.

En “Mujeres en el andén” se habla de igualdad. “No podemos olvidar que la Declaración Universal de Derechos Humanos es de 1948, no hace distinciones entre hombres y mujeres, pero todos sabemos que, por desgracia, esos derechos humanos no se han cumplido. Tenemos el ejemplo de las guerras y ahí están las grandes desigualdades. Otro reto es el conseguir que las mujeres, que ancestralmente, se han visto como separadas de los cargos de poder”, explica Tolosa.

Pero hay otras muchas realidades y desigualdades que se plasman en esta obra, desde discapacidad y mujer hasta la vejez, pasando por los micromachismos. Temas a los que se suma, por ejemplo, en el caso de la vejez, “la incomprensión y de la falta de recursos institucionales para ayudarles en ese sistema tan injusto” apunta Dolores Tolosa.

Este libro se editó por primera vez en 2018 con el patrocinio del Instituto Aragonés de la Mujer del Gobierno de Aragón y ahora se reedita en la colección Trípode de Ónix Editor.