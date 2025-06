Calvo Poyato nos introduce en la corte de Felipe II a través de un asesinato

La figura de Felipe II no tenía muy buena fama, se convirtió en rey de Portugal en 1580 y trascendió, entre otras proezas, por conseguir que en sus dominios no se pusiera el sol. En la novela “Dueños del Mundo”, el historiador y escritor José Calvo Poyato trata de dar a conocer precisamente otro punto de vista del monarca español. Asegura el autor que “no fue un santo, pero tampoco un demonio” como trataron de hacer creer sus enemigos.

Para Calvo Poyato, Felipe II tuvo que enfrentarse a situaciones que le hicieron tomar decisiones controvertidas, fue un padre cercano, además de un monarca poderoso. Aspectos que se constatan por la correspondencia que se conserva y que mantuvo con otros dirigentes y también con sus hijas. El historiador asegura que los enemigos de Felipe II tan sólo podían ganarle la batalla a través de la propaganda porque en el campo de batalla era prácticamente invencible y los embajadores españoles eran los que marcaban la agenda en el aspecto diplomático.

Otro de los aspectos que, visto con los ojos de la época en la que vivió el monarca y en la que incide José Calvo Poyato, por su trascendencia en la ficción de la novela, es la espiritualidad con la que se vivía en el siglo XVI y en lo que creía Felipe II. Por ejemplo, coleccionaba reliquias y se calcula que tenía más de 7.000, era muy culto por lo que creó la biblioteca del Monasterio del Escorial y adquirió múltiples obras de El Bosco. Porque el esoterismo era un aspecto que llamaba la atención al rey español.

Pero “Dueños del Mundo” no es una biografía de Felipe II, es una novela y la ficción comienza con el hallazgo, en el rio Guadarrama, de un bulto que encuentran unos pescadores. Se trata de un cadáver que ha sido degollado y brutalmente torturado. El alguacil Diego de Paz será el encargado de investigar la muestra de este boticario con fama de alquimista.