Aragón dispondrá de 8 gigawatios en la nueva planificación

Aragón dispondrá de ocho gigawatios en la nueva Planificación Energética que plantea el Ministerio de Transición Ecológica con el horizonte del año 2030, la mayor de todas las Comunidades Autónomas. Eso sí, sólo 3,5 gigawatios son nuevos, ya que el resto corresponden a otras adjudicaciones que todavía no se han ejecutado. El Gobierno de España tiene previsto invertir en toda España 17.000 millones de euros para la mejora de las redes y nudos de transporte de energía.

La demanda de los centros de datos acapara buena parte de la nueva capacidad, pero incluye también energía para la producción de hidrógeno, otros desarrollos industriales y la electrificación del transporte.

En el caso de Aragón, la propuesta, que ahora deberá pasar por el Congreso, contempla la construcción de 10 nuevos parques de subestaciones, 957 kilómetros de líneas y otros 1.189 kilómetros de tendidos para incrementar su capacidad. La consejera de Economía del Gobierno autonómico, Eva Valle, señala que lo prioritario es que esas obras se ejecuten antes de 2030 para desarrollar todas las inversiones previstas en nuestro territorio, incluidos los centros de datos.

En esa reunión, la consejera ha pedido a los responsables del ministerio que no aprueben el decreto- ley que regulará la instalación de centros de datos antes de las elecciones del 29 de noviembre. Creen que la regulación de los data center la debe tomar el gobierno que salga de las urnas.