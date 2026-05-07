El Cluster de la energía colaborará con la DGA en el desarrollo del sector

LEER MÁS El juez analizará la paralización de las obras del Cluster del Maestrazgo

Desde el Cluster de la Energía de Aragón no ocultan su preocupación ante esas posibles restricciones que lastrarán el crecimiento económico de Aragón, pero están dispuestos a colaborar con el nuevo Ejecutivo aragonés para buscar puntos comunes. Como ya avanzó, aquí en Onda Cero, el vicepresidente primero, Alejandro Nolasco, el Gobierno aragonés tiene previsto desarrollar una ley del Paisaje que determinará las zonas en las que se podrán instalar parques de renovables. El responsable de la Comisión de Comunicación del Cluster de la Energía, Jesús María Sahún, reclama que esa cartografía sea definitiva para dar confianza a los inversores que quieren desarrollar proyectos en el territorio.

Desde el Cluster valoran positivamente las medidas de protección del suelo agrícola, ya que es una actividad económica importante para el medio rural.

Cluster Maestrazgo

Los ayuntamientos, integrados en la Asociación Viento Alto, reclaman al Ministerio para la Transición Ecológica que desbloquee el proyecto eólico del Clúster Maestrazgo, al considerar que la demora administrativa está frenando inversiones y la posibilidad de combatir la despoblación.

Los alcaldes de esos municipios han enviado una carta a la ministra Sara Aagesem en la que insisten en que este proyecto, ahora judicializado, cumple con todos los requisitos legales, técnicos y ambientales.