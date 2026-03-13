La Universidad CEU Fernando III se suma al programa LEER+ de la Fundación José Manuel Lara para impulsar la lectura en entornos vulnerables

La colaboración se articulará principalmente a través del proyecto LEER+, una iniciativa liderada por la Fundación José Manuel Lara con la colaboración en Sevilla de Fundación Cajasol y el Ayuntamiento de Sevilla, dirigida a estudiantes de Educación Primaria que viven en entornos socioeconómicos vulnerables. El programa busca mejorar la comprensión lectora y prevenir el fracaso escolar mediante sesiones de acompañamiento individual entre escolares y personal voluntario.

Aprender enseñando: lectura que transforma

Gracias a este convenio, estudiantes de la Universidad CEU Fernando III podrán participar este curso 2025/26 como voluntarios en el proyecto, acompañando a escolares durante una hora y media semanal de lectura compartida hasta final de curso. Esta experiencia se integra dentro de la metodología de Aprendizaje-Servicio que promueve la universidad, que combina la formación académica con el compromiso social, de manera que los alumnos adquieren competencias que les permiten devolver a la sociedad lo que esta les ha dado.

De esta manera, los universitarios no solo desarrollan competencias pedagógicas, sino que también reflexionan sobre su papel como futuros educadores. “El objetivo es que nuestros estudiantes construyan su vocación docente desde la experiencia directa, desarrollando una mirada crítica, empática y comprometida con la sociedad”, señala Juan Jurado, vicepresidente de la Fundación Universitaria Fernando III el Santo.

Por su parte, el director general de la Fundación José Manuel Lara, Pablo Morillo Pérez, ha destacado que “este convenio nos permite ampliar el alcance de LEER+ y consolidar una red de voluntariado que tiene un impacto real en escolares de centros en entornos vulnerables. La lectura no es solo una habilidad académica, sino una herramienta de transformación personal y social, que une formación y compromiso social.”

Un proyecto con impacto real

El programa LEER+ se desarrolla actualmente en varias provincias andaluzas, entre ellas Sevilla, Cádiz y Huelva, en centros educativos con alumnado en riesgo de exclusión social.

Desde su puesta en marcha en 2022, la iniciativa ha beneficiado ya a más de 2.000 escolares en Andalucía, Ceuta y Melilla. Durante el pasado curso 2024/2025 participaron medio centenar de colegios de cinco ciudades, con cerca de 5.000 horas de lectura compartida.

Además de las sesiones lectoras, el programa incluye formación para el voluntariado, encuentros con familias y actividades que fortalecen la comunidad educativa.

Lecturas que suman

El proyecto parte de una realidad preocupante: más de la mitad del alumnado de primaria en España presenta niveles de comprensión lectora por debajo de lo deseable, según el I Informe de Situación de la Comprensión Lectora en España. Frente a este desafío educativo, iniciativas como LEER+ buscan ofrecer herramientas concretas para mejorar el rendimiento académico y reducir el abandono escolar.

El nuevo convenio permitirá ampliar la participación universitaria en el programa y reforzar una red de voluntariado lector que demuestra, día a día, que la lectura puede generar nuevas oportunidades y cambiar trayectorias vitales.

Con esta alianza, la Fundación José Manuel Lara y la Universidad CEU Fernando III consolidan una apuesta compartida: crear un futuro mejor a través de la lectura, formando a estudiantes comprometidos con la sociedad y acompañando a los más jóvenes en su camino educativo.