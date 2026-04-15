Salvador Toscano renueva como presidente de la Asociación de Empresas de Publicidad de Sevilla

Con esta renovación, Salvador Toscano y su equipo afrontan su tercer mandato consecutivo, consolidando una etapa marcada por el crecimiento y la dinamización de la actividad asociativa. Durante los últimos años, la AEPS ha experimentado un notable desarrollo, alcanzando actualmente las 48 empresas asociadas, lo que refuerza su papel como entidad representativa del sector publicitario en la provincia.

En este periodo, la asociación ha puesto un especial énfasis en la defensa y promoción de la profesión publicitaria en Sevilla. Entre las principales iniciativas impulsadas, destaca la creación de diferentes comisiones especializadas en distintos ámbitos de trabajo, así como el desarrollo de actividades formativas, como las jornadas Re:Publi, orientadas a la actualización y capacitación de los profesionales del sector.

Asimismo, la AEPS ha fortalecido su proyección mediante el impulso de alianzas estratégicas a nivel nacional, entre ellas la establecida con LaFede, Asociación de Empresas de la Comunicación, con el objetivo de reforzar la interlocución del sector y generar nuevas oportunidades de colaboración.

Entre los principales retos, la AEPS se propone continuar ampliando su base asociativa y reforzar su visibilidad y capacidad de representación como voz de las agencias publicitarias sevillanas.

La reelección de la actual Junta Directiva supone, en este sentido, una apuesta por la continuidad de una estrategia orientada al crecimiento, la profesionalización y el fortalecimiento del sector en Sevilla.

La composición de la Junta Directiva renovada de la AEPS es la siguiente:

Presidencia

Salvador Toscano

Vicepresidencia

Mario Blanco

Secretaría

Antonio Carlos Rivero

Tesorería

José Ignacio Almarcha

Vocales

•Zigor Martín — Vocal Exterior

•David Acosta — Vocal Creatividad & Digital

•Félix Blanco — Vocal de I+D+I

•Elena Marín — Vocal de Medios

•Bárbara Márquez — Vocal

•Silvia Robles — Vocal