Fallece en el hospital Virgen del Rocío el menor atropellado por un vehículo el pasado viernes en Triana

Los servicios sanitarios tuvieron que practicar al menor maniobras de reanimación cardiopulmonar en el lugar del suceso, que se produjo en torno a las 20,45 horas, en la calle Lucas Cortés.

Hasta ese lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local, Policía Nacional, Centro de Coordinación Operativa y el Centro de Emergencias Sanitarias 061.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha indicado este lunes que las primeras investigaciones en torno al fallecimiento de un menor de 9 años tras ser atropellado por un vehículo este pasado viernes en el barrio de Triana apuntan a un "desgraciado accidente" que se habría producido tras tropezar este joven con el lateral de un coche que en ese momento se encontraba circulando y, posteriormente, caer hacia atrás e impactar sobre un bordillo.

"Parece que el conductor no tuvo culpa. El atropello sucedió porque el niño se tropezó con el lateral del coche y, con mala fortuna, cayó sobre un bordillo", ha relatado Sanz en declaraciones a medios de comunicación.