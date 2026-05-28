OBRAS CASCO HISTÓRICO

Corte total de la calle Imagen a partir del 1 de junio por las obras del Tranvibús

La calle Imagen sufrirá a partir del próximo lunes, 1 de junio, está previsto el corte al tráfico total de la calle Imagen, en el tramo comprendido entre las calles Santa Ángela de la Cruz y Doña María Coronel, con motivo del avance de las obras del carril bus segregado para la línea Tranvibús entre Santa Justa y la Plaza del Duque.

Mar Chacón

Sevilla |

Corte total de la calle Imagen a partir del 1 de junio por las obras del Tranvibús
Corte total de la calle Imagen a partir del 1 de junio por las obras del Tranvibús | Europa Press

Según ha detallado el Ayuntamiento de Sevilla en una nota de prensa, con el inicio de esta nueva fase de los trabajos, se "reorganizan distintos usos del viario en el entorno" para garantizar la accesibilidad al Parking Imagen, además de residentes, servicios y actividades económicas de la zona.

En este sentido, el acceso al Parking Imagen será por calles Gerona y Santa Ángela de la Cruz, de manera que esta últuna quedará en "fondo de saco" con acceso desde la calle Jerónimo Hernández "únicamente a usuarios del parking". Para ello, el tramo comprendido entre las calles Alcázares y el acceso al parking tendrá un sentido del tráfico alternativo regulado provisionalmente por semáforos portátiles.

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