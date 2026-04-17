Sevilla acogerá la premiere de la segunda temporada de 'Berlín' el 8 de mayo con actividades y tours de rodaje

Según ha informado el Consistorio en una nota, el evento ha contado con la presencia del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz; el vicepresidente de Contenidos de Netflix en España, Portugal y Turquía, Diego Ávalos, y el actor José Luis García-Pérez, uno de los protagonistas de esta nueva entrega.

Durante la presentación se ha confirmado que la premiere global de 'Berlín' contará con la asistencia del reparto principal y secundario, en un evento de gran proyección internacional. Además, durante ese fin de semana, Netflix ha preparado distintas acciones promocionales para acercar la serie a la ciudadanía y reforzar el vínculo entre la producción y la ciudad.

En este sentido, el alcalde, José Luis Sanz, ha destacado que "Sevilla vuelve a demostrar su capacidad para acoger grandes producciones internacionales y eventos de primer nivel, proyectando una imagen moderna, dinámica y culturalmente potente". Asimismo, Sanz ha subrayado que "esta premiere y las actividades asociadas suponen una oportunidad única para seguir posicionando a Sevilla como un destino estratégico para la industria audiovisual y como un referente turístico de primer orden".

Entre las iniciativas anunciadas, destaca la puesta en marcha de un tour de localizaciones de la serie, desarrollado en colaboración con la Sevilla Film Office, que se inaugurará el 9 de mayo para prensa y creadores de contenido nacionales e internacionales. A partir del 15 de mayo, esta experiencia estará disponible para el público en varios idiomas, permitiendo recorrer algunos de los escenarios más emblemáticos del rodaje, como la Torre del Oro, el Puente de Triana, el Patio de Banderas o el entorno del río Guadalquivir.