Dispositivo de seguridad listo para la final de la Copa del Rey este sábado en el Estadio de la Cartuja entre Atleti y Real Sociedad.

Habrá atención prioritaria de seguridad en los hoteles de los equipos, accesos de la Cartuja, fan zones, aeropuerto de San Pablo y la Estación de Sevilla-Santa Justa, entre otros. Se prevén unas 50.000 personas que vienen con entrada.

El subdelegado del gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha dicho que es “un partido considerado de alto riesgo y que la prioridad es que se garantice la seguridad”. Ha hecho también un llamamiento a que las aficiones vengan a disfrutar y se concentren en las fan zones de ambos equipos. La del Atlético de Madrid se ubicará en el Parque del Alamillo y la de la Real Sociedad en la avenida Carlos III.

Toscano ha asegurado que las fuerzas de seguridad ya llevan tiempo vigilando y monitorizando cualquier movimiento o publicación en redes sociales que levanten sospechas sobre planes que impliquen violencia por parte de los ultras o aficionados. Ha dicho además, que los agentes estarán “allí donde se les necesite”, tanto dentro de las fan zones como fuera de ellas en cualquier punto de la ciudad.

Por parte del Ayuntamiento de Sevilla, refuerzos también en Lipasam y Tussam, que ofertará vehículos de refuerzo y ampliará el dispositivo de trabajadores de limpieza para prestar servicio al estadio y alrededores. El dispositivo especial de tráfico de la Policía Local comenzará en la tarde del viernes con cierres totales de calles a la circulación y cerrará por completo la Cartuja el sábado al mediodía.

Facilidades de desplazamiento para los aficionados a Sevilla

Y precisamente con motivo de la Copa del Rey, Renfe va a ofertar cuatro trenes especiales Madrid-Sevilla y otros dos, uno por sentido, desde San Sebastián, para que sea mucho más fácil el desplazamiento para aficionados a nuestra ciudad. Estos trenes especiales Madrid-Sevilla contarán con un total de 3.000 plazas. Tendrán salida a primera hora de la mañana del sábado y el regreso tras finalizar el partido. Desde San Sebastián, un tren especial de ida en la madrugada del sábado que llega directo al apeadero de La Cartuja y la vuelta también cuando termine el partido.