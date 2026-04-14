Mairena del Alcor (Sevilla) inicia su feria, la más antigua de Andalucía, con 583 años de antigïedad

La feria de Mairena del Alcor se ha celebrado ininterrumpidamente, salvo los dos años que lo impidió la pandemia de la Covid-19, y cuenta con documentos que avalan su alcance y antigüedad, ya que existen testimonios en textos de diferentes escritores e investigadores, como Washington Irving, Estébanez Calderón, Jorge Bonsor, Marcelino Pérez Calvo o Rogelio Marín.

De esta forma, aunque ha tenido algunas variaciones a lo largo del tiempo, sigue siendo un referente, porque, además de por su antigüedad, es la que abre el calendario ferial en la provincia sevillana, tras comenzar como una cita a la que acudían comerciantes y ganaderos de la mayor parte de provincias españolas.

De hecho, se calcula que unas 60.000 cabezas de ganado se instalaban a las afueras del núcleo urbano, en una muestra que se siguió celebrando, mientras que en 1757 por Real Provisión, se reforma su estructura, y se establecen las fechas definitivas de celebración para inaugurar el ciclo de ferias de la Baja Andalucía, además de servir de punto de concentración de ganados de toda la península para abastecer otros mercados posteriores.

Con el paso de los años, la feria de Mairena del Alcor evolucionó para convertirse en un acontecimiento ligado al ocio y la entretenimiento a partir de la década de los 50 del siglo pasado, y se ha asentado como uno de los acontecimientos lúdicos más destacados de la provincia.

La feria cuenta con una red de cámaras inteligentes para aumentar la seguridad durante su celebración y facilitar el trabajo de la Policía Local, atracciones sin ruido de 17.00 a 20.00 horas, o un punto violeta en la portada para informar, atender y apoyar en caso de violencia sexual y LGTBIfobia, iniciativa de sensibilización, visibilización y protección.

Se une a ello, entre otros servicios, una sala de lactancia, en una feria que paraliza durante varios días este municipio de unos 23.000 habitantes, hasta que en la noche del próximo domingo se dé por finalizada.