Robles, Núñez Feijóo, Abascal, Aznar, Martínez-Almeida y Perelló, en los II Cursos de Verano CEU – María Cristina

En la presentación han compartido amplia información de los 16 cursos de verano que este año se celebrarán del 30 de junio al 15 de julio y que abordarán aspectos relacionados con la actualidad jurídica, económica, social y religiosa.

El CEU organiza un total de 16 cursos de verano durante 3 semanas. Participarán diferentes ponentes de primer nivel, como políticos: la ministra Margarita Robles; el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo; el presidente de Vox, Santiago Abascal, el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda Valenzuela; el ex presidente del Gobierno, José María Aznar; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; la diputada del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, el diputado de Vox, José María Figaredo, entre otros.

Participarán también los obispos de Alcalá de Henares, Mons. Juan Antonio Reich Pla, y el obispo de Santiago de Compostela, Mons. Francisco José Prieto Fernández. Empresarios y economistas como el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá; el presidente de Iberdrola España, Mario Ruiz Tagle; el vicepresidente de Mapfre, José Manuel Inchausti, el exvicepresidente mundial de Coca-Cola, Marcos de Quinto, y el director general de la Fundación Mutua Madrileña, Lorenzo Cooklin. Representantes del mundo de la cultura como la escritora Lucía Etxebarria; el pintor Augusto Ferrer Dalmau; el filósofo y escritor Gabriel Albiac; el ganadero Victorino Martín, así como Toni Nadal; el chef peruano, Héctor García Ribeyro; el cocinero y presentador de Master Chef, Pepe Rodríguez; y numerosos periodistas y directores de medios de comunicación, entre otros.

También han confirmado su participación la ex ministra de educación, Esperanza Aguirre; el ex director del CNI, Félix Sanz Roldán; los juristas Carlos Lesmes, ex presidente del Tribunal Supremo; Manuel Marchena, ex presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo; y el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, así como el opositor venezolano Julio Borges.

Durante la presentación, Benigno Pendás ha señalado que esta segunda edición de los cursos de verano de San Lorenzo de El Escorial va a reforzar el éxito de lo que fue la primera edición. “Una combinación entre la calidad intelectual y la convivencia, la armonía y la cercanía entre profesores y alumnos, manteniendo sus principios esenciales: la excelencia académica y profesional de los ponentes, la posibilidad de disfrutar en un lugar histórico y emblemático como es San Lorenzo del Escorial, así como la variedad temática”.

Asimismo, ha recordado que durante tres semanas se abordará “todo lo importante que está ocurriendo ahora mismo en la sociedad española: de política, de economía, de cuestiones sociales, con especial énfasis en la demografía (reto determinante para el futuro de nuestras sociedades), la vivienda (el gran problema para los jóvenes), la inmigración, la salud mental, la historia, el Estado de derecho”. En su intervención, Pendás ha anunciado tres becas por curso, plenamente gratuitas, para los ciudadanos empadronados en San Lorenzo de El Escorial.

La rectora de la Universidad CEU San Pablo, Rosa Visiedo, recordó el compromiso de la CEU USP con la excelencia académica, la transferencia de conocimiento a la sociedad y la extensión universitaria más allá de las aulas tradicionales. Visiedo ha explicado que estos cursos de verano son el reflejo perfecto de una universidad viva, que debate los grandes retos del presente y del futuro en un entorno propicio para la reflexión. También ha incidido en que estos cursos tienen lugar en un entorno histórico y de prestigio como es el Real Centro Universitario Escorial-María Cristina, y ha recordado la firme apuesta de la CEU USP por este centro. “Una adscripción que refuerza el proyecto educativo del CEU, potencia sinergias académicas y consolida San Lorenzo de El Escorial como un referente universitario de primer orden, especialmente durante la época estival”, ha concluido.

La alcaldesa de San Lorenzo de El Escorial, Carlota López Esteban, ha expresado que esta iniciativa ya no es solo una novedad académica, sino una realidad consolidada que empieza a formar parte de la identidad cultural y universitaria de San Lorenzo del Escorial. “Porque San Lorenzo siempre ha sido mucho más que un destino turístico patrimonial. Es un lugar donde históricamente se ha venido a aprender, a reflexionar e intercambiar ideas”, ha subrayado. Y ha recordado la convivencia entre la historia y el futuro, la tradición y la innovación, el patrimonio y el conocimiento como la combinación que convierte a San Lorenzo del Escorial en el escenario perfecto, “porque la universidad no solo transforma a quienes estudian en ella, sino que también transforma en el lugar en el que se instala”.

La alcaldesa ha destacado la colaboración entre la Universidad CEU San Pablo y el Ayuntamiento de la localidad, “una estrategia para seguir construyendo un San Lorenzo vivo, dinámico y vinculado al conocimiento; una ciudad que aspira a ser referente no solo por su pasado extraordinario, sino también por su capacidad para generar pensamientos y oportunidades de presente”. Asimismo, ha recordado el programa de becas completas para facilitar el acceso de los vecinos del municipio a estos cursos de verano. “Una iniciativa que representa, sin duda, una manera de entender la universidad de forma abierta, cercana y conectada con la sociedad. Una universidad que no solo se limita a impartir conocimiento, sino que comparte y lo acerca a quienes forman parte de la vida diaria del municipio que lo apoya”, ha concluido.

El rector del Real Centro Universitario Escorial-María Cristina, P. Enrique Somavilla ha participado en la presentación animando a la asistencia a estos cursos.

AGENDA CULTURAL

Además de los programas académicos, la 2ª edición de los Cursos de Verano CEU-María Cristina contará con una cuidada y variada agenda cultural, concebida como complemento a las sesiones académicas y abierta a todos los públicos. Una nueva apuesta por integrar formación, arte y experiencia cultural en un entorno privilegiado. Un ‘show cooking’ con el cocinero peruano Héctor García Ribeyro; un concierto de flamenco del cantaor madrileño Paco del Pozo, (Lámpara Minera del Festival Internacional del Cante de las Minas en 1997); un concierto de música barroca en la Iglesia Vieja del Monasterio, así como visita al Centro San Juan de Dios de Ciempozuelos (referente en salud mental española) y visitas guiadas al Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial y a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.