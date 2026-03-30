Quirónsalud Infanta Luisa renueva el servicio médico de las hermandades de Triana en la Semana Santa 2026

Así, al centro hospitalario, han acudido Carlos Martín Vázquez, hermano mayor de la Estrella; Gonzalo Pérez, hermano mayor de San Gonzalo; Javier Fernández, hermano mayor de La O; y Guillermo Revuelta, teniente de hermano mayor de la Esperanza de Triana, a quienes el director gerente del Hospital Quirónsalud Infanta Luisa, Rafael Martínez Iturbe, les ha hecho entrega de unas mochilas y neceseres con todo el material sanitario necesario, así como de los desfibriladores que de manera altruista también cede el centro hospitalario para realizar una asistencia ‘in situ’ durante sus estaciones de penitencia por las calles de Sevilla.

Además, en el caso de La O, que procesiona el Viernes Santo, contará en su salida procesional con un dispositivo asistencial formado por un enfermero y un médico del Hospital Quirónsalud Infanta Luisa, quienes se desplazarán durante todo el recorrido con la hermandad, llevando consigo también los dos desfibriladores automáticos y las mochilas de Quirónsalud.

Asimismo, el doctor Francisco Astudillo Martín, --responsable médico de la hermandad y especialista del Servicio de Medicina Interna del Hospital Quirónsalud Infanta Luisa-- colabora también con la Hermandad de San Gonzalo, que procesiona el Lunes Santo, quien contará con todo el material disponible en las mochilas de asistencia sanitaria de Quirónsalud y los dos desfibriladores automáticos para RCP.

Las mochilas de Quirónsalud

Las mochilas que el Hospital Quirónsalud Infanta Luisa presta a las hermandades de Triana durante esta Semana Santa están compuestas de material de curas, medicación en comprimidos e intravenosa, ampulario, sistema de suero o tratamiento de pequeñas lesiones traumatológicas y atención al costalero.

Igualmente, disponen de un equipamiento para la canalización de vías aéreas tanto de adulto como pediátrica y de desfibriladores automáticos con personal cualificado en RCP avanzada.