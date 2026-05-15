Puerto de Cuba Café del Río inaugura la temporada estival, con cenas, barbacoa, copas y el piano de David de Pineda

David de Pineda, habitual en las noches de ocio sevillanas y reconocido por su paso por Got Talent, pondrá la banda sonora a las noches sevillanas con un repertorio que combina elegancia y diversión a partes iguales, por lo que se presenta como uno de los planes destacados para el verano en la ciudad.

Durante esta temporada, además de la carta habitual del establecimiento, se ofrecerá una variada propuesta de barbacoa para cenar, diseñada para acompañar el ambiente relajado y veraniego de la noche. Todo ello en un entorno privilegiado, convertido en un auténtico balcón sobre el río Guadalquivir, desde donde disfrutar de algunas de las vistas más atractivas de la capital hispalense.

Uno de los grandes atractivos de la propuesta de Puerto de Cuba Café del Río es su versatilidad, pues permite disfrutar de una cena en el mejor entorno con una exquisita y variada oferta gastronómica, de una relajada sobremesa amenizada con música y también de prolongar la noche con copas y el mejor servicio de coctelería, con actuaciones en directo y los mejores dj’s.

Con esta nueva programación, Puerto de Cuba Café del Río refuerza su apuesta por un concepto versátil capaz de adaptarse a distintos momentos del día: desde un tapeo informal hasta comidas y cenas familiares o de empresa, pasando por el tardeo con música en directo y las copas nocturnas. Gastronomía, entretenimiento y una ubicación excepcional se unen así en un espacio que busca convertirse, una temporada más, en uno de los principales puntos de encuentro del verano sevillano.