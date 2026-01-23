Planes e ideas de ocio en Sevilla para los próximos días

TEATRO

Hoy viernes en el Cartuja Center representaciones del espectáculo teatral "Música para Hitler”. Es un drama que cuenta la historia de un personaje histórico como Pau Casals, que recibe la visita de dos oficiales nazis para encargarle un marron. Tocar para el líder del nazismo, Adolf hitler con motivo del décimo aniversario de su elección como canciller de Aleman. La obra esta escrita por Yolanda García Serrano con un reparto de lujo como Carlos Hipólito, Kiti Mánver, Dani Muriel y Marta Velilla. Es a las 20:00.

LA ROSS Y PARQUE JURÁSICO

A la misma hora, la ROSS ofrece concierto sinfónico con proyección de la película parque Jurásico en el auditorio del Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla en Fibes. La Sinfónica de Sevilla interpretará en directo la banda sonora compuesta por John Williams al tiempo que se proyecta en versión original subtitulada la peli de Steven Spielberg con la dirección musical del australiano Anthony Gabriele.

JAZZ

Hoy viernes concierto de la Masha Ocean Quartet que es una formación de jazz liderada por Masha Ocean que es la vocalista y compositora . practican desde el modern jazz, hasta estilos com el swing, bebop, cool jazz, latin jazz o blues, con toques de avant-garde, drum’n’bass, world music, música clásica y hasta electrónica. Será a las 21:30 horas es el Espacio Assejazz.

ANTÍLOPEZ

Mañana sábado concierto de Antílopez en el auditorio del Cartuja Center incluido dentro de la gira "Vida y obra" , que es también el título de su sexto y último trabajo discográfico de estudio. Una gira con la que el grupo se despide del público después de veinticinco años, para desarrollar sus carreras en solitario. Será a las a las 21 horas.

MEDIA MARATÓN

20000 personas saldrán por las calles de la ciudad para participar en la trigésima primera edición del Medio Maratón de Sevilla 2026. Recuerden que la línea salida y la de meta se sitúa en el Paseo de Las Delicias. Será a las 9 de la mañana, y se cierra la meta a las 12 horas del mediodía. Si llegan después pues han tardado mucho.