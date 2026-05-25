OBYMED se consolida como centro pionero nacional en el tratamiento endoscópico de la obesidad con la técnica MOVIVA

OBYMED, grupo médico especializado en el tratamiento integral del sobrepeso y la obesidad, continúa consolidando su posición como centro nacional de referencia en endoscopia bariátrica avanzada gracias a su experiencia pionera con la técnica MOVIVA, un innovador procedimiento endoscópico dirigido al tratamiento de la obesidad sin necesidad de cirugía.

Bajo el liderazgo del Dr. Rafael León Montañés, OBYMED se ha situado como el centro con mayor experiencia acumulada en España en la aplicación clínica de MOVIVA, así como en la formación especializada a otros profesionales. Esta trayectoria refuerza el papel del grupo como referente nacional en innovación médica, obesidad y técnicas endoscópicas mínimamente invasivas.

MOVIVA es una técnica endoscópica avanzada que actúa mediante ablación de la mucosa gástrica del fundus, una zona relacionada con la regulación hormonal del apetito, la saciedad y el metabolismo. Su objetivo es favorecer una mejor modulación de estos mecanismos implicados en el control del peso, pudiendo aplicarse de forma independiente o combinada con otras técnicas endoscópicas como el método Apollo, según el perfil clínico y las necesidades de cada paciente.

Además de su actividad asistencial, OBYMED ha desarrollado una destacada labor formativa en torno a esta nueva tecnología. Sus instalaciones en Sevilla han acogido cursos especializados con formación teórica y práctica en directo para médicos interesados en la técnica.

Entre las actividades más destacadas se encuentra la participación del Dr. Rafael León Montañés junto a ERBE en los ESGE Days 2026, celebrados en Milán, uno de los encuentros europeos más relevantes en endoscopia digestiva avanzada. Su experiencia con MOVIVA le ha llevado a participar en programas formativos internacionales en Francia, Alemania y Latinoamérica, compartiendo conocimiento práctico con especialistas de distintos países. Esta labor formativa, unida a su colaboración en centros hospitalarios de referencia como el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, refuerza el posicionamiento de OBYMED como centro pionero en España en la aplicación

clínica y desarrollo de esta técnica.

Para OBYMED, la incorporación de MOVIVA representa un paso más en su apuesta por una medicina de la obesidad más personalizada, menos invasiva y basada en la innovación tecnológica. El grupo combina este tipo de procedimientos con un tratamiento multidisciplinar que integra seguimiento médico, nutricional, psicológico y de cambio de hábitos, entendiendo la obesidad como una enfermedad crónica, compleja y multifactorial.

“Estamos ante una nueva etapa en el tratamiento de la obesidad, en la que la tecnología endoscópica permite ofrecer alternativas seguras, eficaces y menos invasivas para determinados perfiles de pacientes. MOVIVA amplía nuestras herramientas terapéuticas y nos permite seguir avanzando hacia una medicina más personalizada”, destacan desde OBYMED.

Con clínicas en Sevilla, Málaga, Huelva, Jerez y Las Palmas, OBYMED mantiene su compromiso con la innovación, la formación médica continua y el desarrollo de tratamientos avanzados para el sobrepeso y la obesidad, reforzando su papel como uno de los grupos médicos españoles de referencia en endoscopia bariátrica.