Urbanismo rechaza el recurso de Vox y autorizará la construcción de la mezquita del Polígono Sur

Por tanto, la licencia de obra volverá a incluirse en el orden del día de la Comisión de Urbanismo del próximo martes, 28 de julio, según han confirmado a Europa Press fuentes municipales. "Estamos ante un promotor privado, que actúa sobre suelo privado y que cumple la normativa urbanística vigente".

En este sentido, "negarle una licencia en estas condiciones, sería directamente incumplir la legalidad y se debe garantizar la seguridad jurídica. Vivimos en un Estado de derecho y conceder o denegar una licencia de obra es un acto reglado", añaden las mismas fuentes.

Los impulsores de la Fundación Mezquita de Sevilla reconocían la pasada semana que habían solicitado una reunión con el vicepresidente de la Junta y líder de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, para mostrarle el proyecto de centro cultural islámico en el Polígono Sur, que, con rotundidad, ha rechazado esta formación.

Vox pidió la retirada del orden del día de la comisión ejecutiva de Urbanismo del punto concerniente a la licencia de obras para levantar este espacio, diseñado por Guillermo Vázquez Consuegra, que incluye un minarete. El portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Gonzalo García de Polavieja, reclamaba hace unos días al Comisionado para el Polígono Sur que centre todos sus esfuerzos en "resolver los gravísimos problemas de seguridad, desempleo, fracaso escolar, narcotráfico y exclusión social que padecen los vecinos", en lugar de "amparar o respaldar proyectos que nada tienen que ver con las necesidades reales del barrio".

Tras conocer la noticia, desde VOX aseguraba que votarán en contra del proyecto, y advierten al Partido Popular que esta decisión podría poner en riesgo la relación entre ambas formaciones.

El concejal Javier Navarro ha explicado, en declaraciones a Onda Cero, que su decisión “se fundamenta en las conclusiones de un informe jurídico encargado por la formación, así como en su valoración sobre la tramitación administrativa del expediente”. VOX señala igualmente que, el expediente de la Comisión de Urbanismo del próximo martes, no contiene ningún informe jurídico que resuelva los motivos argumentados por VOX que propiciaron la retirada del punto del orden del día de la pasada Comisión.

Asimismo, el Grupo Municipal manifiesta que “con la documentación que consta, a dia de hoy, en el expediente de licencia urbanística, no se puede otorgar la licencia y, por tanto, el punto del orden del día debe ser retirado del orden del día de la próxima Comisión de Urbanismo”.

Javier Navarro, ha insistido en que “las administraciones deben priorizar la defensa de nuestra identidad cultural, nuestro patrimonio histórico y las necesidades reales de los vecinos antes que impulsar iniciativas que, a nuestro juicio, favorecen el avance del islamismo en Europa”.

“Defendemos la libertad religiosa dentro del marco de la ley, pero creemos que esa libertad no obliga a las instituciones a promover o facilitar este tipo de proyectos. Sevilla posee una historia y unas raíces profundamente vinculadas a la tradición cristiana y occidental, y entendemos que deben ser protegidas”.