El tranvibús ya es la segunda línea con más viajeros de Tussam, con 9 millones en octubre en toda la red

Al detalle, la línea 2 (Puerta Triana-Polígono San Pablo-Heliópolis), se consolida como la primera. con 919.563 viajeros (+1,9%), mientras que la TB1 (Bus de Tránsito Rápido, más conocida como tranvibús, ha crecido de manera "casi vertiginosa" hasta convertirse en la segunda línea de toda la red, con 495.153 viajeros en octubre, lo que representa un 26,4% más en comparación con la estructura previa de la antigua línea 27, según detalla el Consistorio en una nota de prensa.

La línea 3 (Pino Montano-Bellavista) ha sido utilizado por 468.880 personas (+8,4%) y la 'nueva' línea 27, con su recorrido ahora hasta el Prado de San Sebastián, "a modo de línea exprés desde Marqués del Nervión", ha alcanzado en octubre 240.436 viajeros (+233% respecto a la antigua Línea Especial).

En el acumulado entre enero y octubre, Tussam ha contabilizado 75.737.897 viajeros (+1,1%). "Esta senda no es casual ni aislada. Venimos de un ejercicio 2024 que cerró con 86,77 millones de viajeros (+12% respecto a 2023) y de un año 2025 que alcanzó los 91,09 millones de viajeros (+5% respecto a 2024), marcando entonces el récord de los últimos 23 años", ha remarcado el delegado de movilidad, Álvaro Pimentel.

El concejal del ramo ha destacado el hecho de que "por primera vez en la historia de Sevilla", las transferencias municipales a Tussam "superen la barrera de los 100 millones de euros". Así, en 2027, el Ayuntamiento aportará a la empresa pública 120,15 millones de euros. Esto significa un crecimiento del 22,87% (+22,36 millones de euros) respecto al presupuesto de 2026.

De ese montante, 104,36 millones de euros se destinan a transferencias corrientes, "que garantizan la prestación del servicio y sostienen las bonificaciones sociales", y 15,78 millones a transferencias de capital, para la renovación e inversión del parque móvil.

El presupuesto contempla 11,97 millones de euros para adquirir 32 nuevos autobuses híbridos GNC; tres millones para la compra de cinco autobuses 100% eléctricos de 12 metros; más de 660.000 euros para la instalación de nuevos cargadores eléctricos en cocheras, y más de un millón de euros (1.074.501 euros) para transformación digital y sistemas de información (programas de gestión Códice/calendario, refactorización TUSTAR e implantación del sistema HANNA), entre otras partidas.

SEIS NUEVAS LÍNEAS EN INFRAESTRUCTURAS ESTRATÉGICAS

El Ayuntamiento de Sevilla ha destacado la puesta en marcha de seis líneas en "infraestructuras estratégicas" tales como la CJ (Ciudad de la Justicia), implantada en octubre de 2023; la recuperación de la Línea C5 en febrero de 2024, "tras cinco años fuera de servicio, devolviendo el transporte al corazón del casco histórico con microbuses 100% eléctricos" y la ampliación del tranvía a Nervión, puesta en servicio en noviembre de 2024 hasta Luis de Morales, tras ejecutar 1,4 kilómetros de doble vía, el paso inferior de Ramón y Cajal y tres nuevas paradas (San Francisco Javier, Eduardo Dato y Luis de Morales).

Además, junto a la ya mencionada línea TB1, entre Torreblanca y la Plaza del Duque, está la línea 60 (Sevilla Este-Parque Alcosa-Hospital Virgen Macarena), implantada en noviembre de 2025, y la CJ1 (Isla Natura-Palmas Altas), estrenada en enero de 2026 como servicio rápido de 15,5 kilómetros de trazado.

RENOVACIÓN DE LA FLOTA

El Gobierno local ha recordado la inversión en estos tres años de más de 45,5 millones de euros para incorporar 68 nuevos vehículos. "A esta cifra se suman 63 nuevos autobuses en 2026 (25,89 millones de euros: 58 híbridos de GNC y cinco eléctricos).

"Se han convocado 600 plazas de conductor mediante dos bolsas de empleo históricas: 250 plazas en noviembre de 2023 y 350 plazas en diciembre de 2025", ha subrayado Pimentel, lo que sitúa la plantilla en 1.788 empleados en 2026 "y proyectando 1.862 en 2027 para superar los 20,6 millones de kilómetros recorridos".