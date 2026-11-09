Policía Local interviene en dos mercadillos ambulantes de Hytasa y Alcosa

Según ha detallado el Ayuntamiento en una nota de prensa, el despliegue que comenzó a primera hora de la mañana, ha contado con agentes uniformados y policías de paisano y se ha saldado con 30 personas detectadas comercializando falsificaciones de forma irregular en Parque Alcosa, siete hatillos con ropa y productos falsificados intervenidos tras la huida en carrera de los vendedores, tres botellas de whisky de contrabando incautadas en un puesto de alimentación no autorizado y un vehículo turismo intervenido tras registrarse su interior y localizar prendas falsificadas listas para su distribución.

De esta manera, el dispositivo policial se inició en el Mercadillo de Hytasa, al percatarse de la llegada de las dotaciones de policía, los vendedores no autorizados iniciaron la recogida apresurada del género. Las intervenciones se dividieron en tres áreas principales: Control alimentario y sanitario, mediante el que se han formulado denuncias administrativas y se ha retirado la mercancía en puestos ilegales de castañas, fruta, aceitunas y chicharrones.

Asimismo, en el interior del mercadillo se ha intervenido un puesto de quesos y chacinas variadas por incumplir gravemente la normativa higiénico-sanitaria.

Además, los agentes han intervenido varias jaulas que contenían ejemplares de jilgueros (Carduelis carduelis) y se han instruido diligencias penales tras el hallazgo del vehículo con ropa falsificada.

Por otro lado, los hatillos de género de segunda mano abandonados en la vía pública recibieron tratamiento de Residuo Sólido Urbano (RSU) a través de los servicios de limpieza de Lipasam.

OPERATIVO EN EL MERCADILLO DE ALCOSA

Posteriormente, el operativo se desplegó en el Mercadillo de Parque Alcosa, registrando dos actuaciones destacadas como han sido la venta irregular en el entorno, mediante la incautación y aseguración de siete hatillos de ropa falsificada tras la huida a la carrera del grupo de 30 personas que realizaba la venta ambulante.

De la misma manera, los indicativos policiales han comprobado que un puesto debidamente autorizado para la venta ambulante aprovechaba su infraestructura legal para comercializar sudaderas presuntamente falsificadas de marcas de reconocido prestigio y valor, por lo que se ha identificado al responsable del puesto y se ha procedido al precintado total del género, iniciándose diligencias penales por un presunto delito contra la propiedad industrial.

Una vez concluidas las actuaciones y garantizada la total fluidez y seguridad de las vías públicas, la Policía Local procedió a la clasificación del género donando al Banco de Alimentos toda la mercancía perecedera y la fruta intervenida que se encontraba en condiciones óptimas para su consumo y Depósito Judicial de las prendas falsificadas, los hatillos y el resto de los efectos intervenidos fueron trasladados para la correspondiente tramitación del atestado judicial y las actas de depósito.