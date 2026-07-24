Sanidad confirma dos casos leves de fiebre del Nilo en La Puebla del Río para sumar cuatro en la provincia

Ambos casos han sido confirmados este jueves 23 de julio mediante PCR por parte del Hospital Universitario Virgen del Rocío, informa la Consejería en un comunicado. Estos dos casos se suman a los confirmados en Palomares del Río y Villamanrique de la Condesa.

Son dos casos leves identificados gracias a la vigilancia establecida por el Programa de Vigilancia y Control integral de vectores de la FNO de Andalucía para los vecinos y visitantes de los municipios de las comarcas de especial seguimiento o que se encuentran en situación de área en alerta, como ocurre con La Puebla del Río, que presenten síntomas. En consecuencia, la Consejería ha decidió prorrogar hasta el 17 de agosto el periodo de área en alerta de este municipio sevillano.

Ello supone intensificar las tres vigilancias (entomológica, animal y humana) en la zona, activar las acciones de promoción comunitaria y reforzar las acciones de comunicación a la ciudadanía a través de farmacias comunitarias y enfermería para que se adopten las medidas de protección necesarias frente al VNO.

Por su parte, la administración local debe intensificar las medidas de control y tratamiento de mosquitos transmisores de la enfermedad durante el periodo que el área esté en alerta, en este caso hasta el 20 de agosto. Así, debe intensificar las medidas contempladas en su Plan Municipal de Vigilancia y Control de Vectores transmisores del virus del Nilo occidental, no solo en los núcleos de población sino también en aquellos lugares o localizaciones situadas a no más de 1,5 kilómetros identificados como focos larvarios o refugios de adultos.

La Delegación Territorial de Sanidad y Consumo de Sevilla ha informado de esta situación al Ayuntamiento de La Puebla del Río y a la Diputación de Sevilla. Con Salobreña, son doce los municipios andaluces declarados como área en alerta: Pulpí en Almería, Torredonjimeno en Jaén; y Almensilla, Aznalcázar, Coria del Río, Constantina, Gelves, La Puebla del Río, Mairena del Aljarafe, Palomares del Río y Villamanrique de la Condesa en la provincia de Sevilla.

Asimismo, se ha detectado circulación viral en Bujalance (Córdoba), pero, como ocurrió con Benacazón (Sevilla), los puntos de captura están situados a más de 1,5 km del núcleo urbano, por lo que no ha sido necesaria la declaración de área en alerta.

Hasta el momento, se han diagnosticado cuatro casos leves de fiebre del Nilo Occidental este año en Andalucía, concretamente en las localidades de Palomares del Río, Villamanrique de la Condesa y La Puebla del Río, después de haber realizado estudios de laboratorio a 262 usuarios y despistaje de arbovirosis en 100 pacientes con meningitis víricas y 688 determinaciones para virus del Nilo Occidental en el cribado de donantes de sangre con resultado