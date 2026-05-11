La ROSS lleva la novena de Dvorák a escolares en el auditorio Riberas del Guadaíra de Alcalá

Bajo la dirección del joven maestro valenciano Javier Huerta, la ROSS propone un "viaje musical y sensorial" a través de la Sinfonía número 9 en Mi menor, Op. 95 Del Nuevo Mundo de Antonín Dvorák, con un enfoque pedagógico que combina música, narración y participación activa, explica en un comunicado.

La narradora Ana Hernández Sanchiz guiará al público en este recorrido, en el que el cuerpo, la voz y la imaginación se convierten en herramientas para comprender y sentir la música. El primer movimiento de la sinfonía introduce al oyente en un universo sonoro lleno de contrastes y evocaciones.

Inspirado por la llegada de Dvorák a Estados Unidos, este inicio combina la fuerza orquestal con melodías que sugieren paisajes abiertos y nuevas culturas, despertando en el público joven la curiosidad por lo desconocido y el descubrimiento.

El segundo movimiento, uno de los más célebres de la obra, destaca por su carácter íntimo y profundamente emotivo. A través de su famosa melodía, el alumnado podrá conectar con sentimientos como la nostalgia y la introspección, entendiendo cómo la música puede expresar emociones universales sin necesidad de palabras.

En el tercer movimiento, el ritmo y la energía toman protagonismo con una música que invita al movimiento. Este fragmento permite trabajar la relación entre música y cuerpo, fomentando la participación activa del público y mostrando el carácter más dinámico y festivo de la obra.

Finalmente, el cuarto movimiento cierra la sinfonía con intensidad y brillantez, reuniendo elementos temáticos anteriores en un desenlace poderoso. Este final permite a los estudiantes experimentar la fuerza narrativa de la música sinfónica, comprendiendo cómo una obra puede contar una historia completa a través de sus distintos movimientos.

El programa 'Nuevos Mundos' está planteado como una propuesta educativa integral que, además del concierto, incluye material pedagógico para trabajar en el aula, reforzando el vínculo entre la experiencia artística y el aprendizaje. Una iniciativa con la que la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla reafirma su compromiso con la formación de nuevos públicos y la difusión de la música clásica entre las generaciones más jóvenes.