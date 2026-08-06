Retiran más de125 toneladas de residuos en los principales caminos del Rocío en la provincia

Según ha detallado la institución provincial en una nota de prensa, ha destinado más de 151.000 euros para completar la limpieza durante el tránsito de hermandades como el repaso final y la retirada de los últimos residuos.

De esta manera, la cantidad de residuos recogidos se ha mantenido al mismo nivel que el año anterior, aunque con la implantación de un sistema específico de para la recogida selectiva de vidrio con la instalación de 20 contenedores "tipo iglú", en los principales puntos de concentración, donde se han recuperado 700 kilos de vidrio destinados al reciclaje.

Respecto a la ubicación de los trabajos, se han desarrollado tanto en los extrarradios de las poblaciones como en campo abierto y han incluido el apoyo a la limpieza manual de las calles por las que transitan las hermandades en el casco urbano del municipio sevillano de Villamanrique de la Condesa, en coordinación con los servicios municipales de limpieza.

En conjunto, el dispositivo ha actuado sobre unos 170 kilómetros de vías pecuarias, caminos de tierra, carreteras y sus entornos, además de las zonas de sesteo y pernocta en Villamanrique, Aznalcázar, Bollullos de la Mitación, La Puebla del Río y Mairena del Aljarafe. Para ello se han instalado de forma temporal 85 cubas metálicas, 30 bidones de 200 litros en las zonas de mayor tránsito peatonal y los citados contenedores para la recogida selectiva de vidrio.

La actuación ha sido gestionada desde el Área de Servicios Públicos Supramunicipales, el contrato de servicios fue adjudicado a la empresa Llopis Servicios Ambientales S.L. y ha contemplado la limpieza de los caminos y terrenos que conforman los recorridos de ida y vuelta de las hermandades hacia El Rocío, incluidos espacios de elevado valor ambiental, como los Pinares de Aznalcázar.

En este caso, se han movilizado 15 operarios para la recogida de residuos y otros cuatro destinados a la limpieza manual en Villamanrique; dos capataces responsables de la coordinación de los equipos y un inspector de supervisión con vehículo todoterreno. Además, ha contado con tres vehículos todoterreno tipo pick-up para el transporte de personal y residuos y camiones recolectores para el reparto y la posterior retirada de las cubas.