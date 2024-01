Restricciones de agua en verano si no llueve durante 30 días seguidos

A partir del verano, habrá restricciones en el consumo de agua en las grandes capitales de Andalucía si no llueve a lo largo de 30 días seguidos. El presidente de la Junta Juanma Moreno ha pedido a los ciudadanos que valoren el "escaso" recurso porque la situación es "extrema".

Lo ha anunciado el presidente Juanma Moreno en la mesa de la sequía reunida esta mañana donde ha pintado un escenario bastante negativo. Dice que la situación es "extrema" con embalses al 20% y en algunas provincias que "no llegan ni al 10".

Hay medio millón de andaluces con limitaciones, una limitación que no es solamente que no haya agua en el grifo si no también, el no poder baldear las calles, no poder regar los jardines o no poder llenar la piscina, en esta situación hay 7 millones de andaluces.

Tendría que llover durante un mes seguido para que no nos enfrentemos a restricciones en el consumo humano.

Juanma Moreno asegura que la Junta saldrá al auxilio de los ayuntamientos para trabajar en la mejora del tratamiento de las aguas y sellar las fugas en las tuberías. Calcula que la mitad del agua se pierde por el pésimo estado de las redes.

Ha alertado además de que "sin agua no hay industria ni turismo", por lo que ha reclamado a todas las administraciones un "trabajo conjunto" para hacer frente a esta situación extrema de sequía a las que ha pedido más desaladoras y que se actúe sobre las presas o sobre pantanos que ahora mismo son inexistentes para poder acumular el agua cuando llueve. A los ciudadanos y ayuntamientos les pide un esfuerzo de contención en el consumo del agua.

También durante su intervención ha anunciado que el próximo 29 de enero el consejo de gobierno aprobará un cuarto decreto de medidas y ayudas contra la sequía que prevé 200 millones de euros de inversión en obras hidráulicas para los sectores más afectados. 50 millones de esos 200 irían destinados al sector agroalimentario.