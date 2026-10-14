La rectora de Sevilla, entre las 100 mujeres más influyentes de España según la revista Forbes

Así figura en la versión en papel consultada por Europa Press. Carmen Vargas es desde diciembre de 2025 la primera rectora de la Universidad de Sevilla en sus 520 años de historia. Esta catedrática de Microbiología ganó además las elecciones a rector con el modelo, recuperado, del sufragio universal ponderado por imperativo legal, ya que la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) obligaba a este modelo de elección.

En Andalucía, Carmen Vargas es la cuarta rectora después de Rosario Valpuesta, que lo fue de la Pablo de Olavide; Pilar Aranda, en Granada y de María Antonia Peña, que lo fue de la Universidad de Huelva. Carmen Vargas ha sido vicedecana de la Facultad de Farmacia de la US (2007/2008), directora del secretariado de Planes de Estudios (2009/2012), vicerrectora de Posgrado (2012/2015), vicerrectora de Internacionalización (2016/2020) y vicerrectora de Proyección Institucional e Internacionalización (2021/2025).

Ha ocupado el cargo de secretaria ejecutiva de la sectorial de Internacionalización y Cooperación de la CRUE (2019/2022); el de coordinadora general de la Universidad Europea Ulysseus y es socia de la asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT) desde 2012.