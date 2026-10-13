Sindicatos exigen a Persán que desbloquee la negociación del convenio colectivo ante la huelga de 24 horas

Según ha detallado el sindicato en una nota de prensa, la movilización ha respondido al estancamiento de las negociaciones y a la ausencia de avances suficientes para alcanzar un convenio colectivo que contemple mejoras reales en las condiciones económicas y laborales de la plantilla, además de que la falta de acuerdo en el procedimiento de mediación celebrado en el Sercla ha llevado a la representación sindical a mantener la convocatoria de huelga.

En este sentido, UGT ha considerado que una multinacional de la dimensión de Persán "debe estar a la altura del esfuerzo, la profesionalidad y el compromiso de las personas que hacen posible su actividad diaria, garantizando unas condiciones laborales acordes con la importancia de su plantilla y con la evolución de la empresa".

Asimismo, ha puesto en valor "el trabajo que desarrollan diariamente los trabajadores de la fábrica sevillana", que continúan sacando adelante la producción "pese a las dificultades que, según denuncian sus representantes, afrontan en su actividad cotidiana, entre ellas las averías de maquinaria, las condiciones de temperatura y la presión derivada de los procedimientos de trabajo".

En esta línea, el sindicato ha apuntado que el crecimiento y los resultados de una empresa "no pueden entenderse sin la aportación de quienes sostienen su actividad productiva", por lo que han reclamado que ese esfuerzo tenga su reflejo en un convenio colectivo que garantice unas condiciones dignas y reconozca adecuadamente el trabajo realizado.

PROLONGACIÓN DE SIETE DÍAS DE HUELGA

El presidente del Comité de empresa, David Badillo ha adelantado en una atención a medios que llevarán a asamblea la ampliación de la huelga a siete días, para la última semana de octubre, tras la protesta prevista para los días 20,21 y 22 en el Congreso de la empresa de industria a nivel nacional que tendrá lugar en Fibes.

Además, el también representante de CCOO ha cifrado en un 97 por ciento el seguimiento a la huelga en la jornada de este martes, ante una negociación que ya ha alcanzado los 20 meses sin acuerdo y que según ha indicado, afecta a 550 trabajadores por convenio.

Así, la huelga de este martes tendrá una duración de 24 horas y estará acompañada de concentraciones en las dos puertas de acceso a la fábrica de Persán, situada en Sevilla.

La sección sindical ha establecido tres franjas horarias en las que ha solicitado la máxima participación de la plantilla, de modo que ha convocado para el turno de mañana --de 5,30 a 7,30 horas--, en el turno de tarde --de 13,30 a 15,30 horas-- y en el de noche --de 21,30 a 23,30 horas--.

Igualmente, las concentraciones tendrán lugar en los dos accesos a las instalaciones: la puerta delantera, situada en la calle Pino Albar y la puerta trasera, en la calle Pino Estrobo.