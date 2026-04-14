A prisión ocho integrantes de un red dedicada al tráfico de heroína asentada en el Aljarafe

Durante el desarrollo de la investigación se constató que, paralelamente a estos hechos delictivos de robos, existía un entramado jerarquizado que distribuía heroína a bajo coste con el objetivo de captar un alto número de consumidores, informa la Guardia Civil en una nota de prensa.

A raíz de esta situación la Guardia Civil estableció unos dispositivos de vigilancia que permitió relacionar la venta y distribución de las sustancias estupefacientes junto con el aumento de robos cometidos presuntamente por parte de los consumidores.

La Guardia Civil barajó la posibilidad de que el aumento de los robos favorecía la financiación de la organización y de los propios consumidores, muchos de los objetos sustraídos, entre ellos joyas y piezas de oro, eran entregados como método de parte del pago para obtener la dosis diaria.

Posteriormente quedó constatado que la organización vendía dichos objetos sustraídos, obteniendo así una doble vía de ingresos. Una vez obtenidas todas las pesquisas, indicios y pruebas, se desarrolló la fase de explotación de la denominada operación 'Angelus Silvestre', con registros domiciliarios en las citadas localidades.

Fruto de esta operación han sido detenidas por la guardia Civil 12 personas que han sido puestas a disposición de la Autoridad Judicial competente quien ha decretado el inmediato ingreso en prisión de ocho de ellos, como presuntos autores de delitos contra la salud pública por tráfico de drogas, delitos contra el patrimonio, y delito de pertenencia a organización criminal.

La operación ha sido llevada a cabo por el Área de Investigación de la Guardia Civil de la Compañía de Sanlúcar La Mayor, además del despliegue de unidades territoriales pertenecientes a dicha compañía, apoyadas por el Grupo de Reserva y Seguridad GRS de la Guardia Civil y el Servicio Cinológico de Comandancia. Igualmente, en la fase de explotación se ha contado con la colaboración de la Policía Local de Sanlúcar La Mayor y con Policía Nacional.

La Guardia Civil mantiene abierta varias líneas de investigación que pudieran estar relacionadas con esta organización, por lo que no se descartan nuevas actuaciones policiales.