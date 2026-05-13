Nuria Canivell sigue al frente del Colegio de Arquitectos de Sevilla

Junto a la decana, han resultado igualmente electos los miembros de la Junta de Gobierno: Ramón Gil, como secretario; Juan Vicente García, como tesorero; Mercedes Romero, como vocal del Ejercicio Libre de la Profesión; Cristina Sánchez, como vocal al Servicio de las Administraciones Públicas, y Juan Manuel García, como vocal de Actividades, quienes asumen sus cargos al no haberse presentado candidaturas alternativas.

El equipo se completa con Pedro Luis González de Jesús, Manuel Silva, Enrique Cosano, Miguel Ángel Gómez y Francisco González de Canales. Asimismo, se han designado los integrantes de la Comisión de Deontología Profesional y los representantes del COAS en la Asamblea del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos.En relación con la Comisión de Deontología y Recursos del Consejo Andaluz, la designación del titular sí se ha sometido hoy a votación, al presentarse dos colegiados, y ha resultado elegido Ubaldo García, de la candidatura 26/29 de Canivell.

Nuria Canivell

Nuria es arquitecta en el estudio Román & Canivell, del que es cofundadora desde el año 1.994. Con más de 30 años de experiencia en el sector, y una trayectoria consolidada en el ámbito andaluz, su curiosidad y ganas de aprender constantes le han permitido incorporar a la profesión todo lo vivido: familia, viajes e intereses culturales.

El Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla (COAS) es la organización profesional de la que forman parte los arquitectos y arquitectas de la provincia de Sevilla. Constituida como una entidad de derecho público con personalidad jurídica propia, representa en la actualidad a más de 2.600 colegiados y 138 sociedades profesionales.