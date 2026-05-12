INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Arranca el 5G Forum 2026 en Sevilla para mostrar como el 5G y la IA transforman el mundo real

Sevilla se convierte desde el 12 de mayo en el gran epicentro nacional e internacional de la conectividad avanzada con el arranque de la IX edición del 5G Forum. Los días 12 y 13 de mayo en el Auditorio Cartuja con jornadas presenciales y dos jornadas virtuales los días 14 y 15 de mayo.

Redacción

Sevilla |

Arranca el 5G Forum 2026 en Sevilla para mostrar como el 5G y la IA transforman el mundo real
Arranca el 5G Forum 2026 en Sevilla para mostrar como el 5G y la IA transforman el mundo real | 5G Forum 2026

Entre los principales ejes de esta edición destacan la ciberseguridad, la protección de infraestructuras críticas, la evolución hacia el 6G, la inteligencia artificial, las redes privadas 5G y la convergencia entre conectividad, edge computing y tecnologías satelitales.

85 ponentes, 37 patrocinadores y 46 entidades participantes, que suman más de 80 entidades en total, el 5G Forum se consolida como uno de los principales puntos de encuentro tecnológicos de Europa, mostrando cómo el 5G está transformando sectores estratégicos como la industria, las smart cities, la movilidad conectada, la salud digital, los servicios de emergencia o el turismo inteligente. El evento servirá además para acercar al gran público algunas de las cuestiones que ya impactan directamente en la vida cotidiana, las empresas y las administraciones públicas.

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