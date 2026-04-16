Metro de Sevilla ofrecerá servicio ininterrumpido desde el lunes al domingo de la Feria de Abril

Desde las 6.30 del lunes hasta las dos de la madrugada del domingo 26 al lunes 27 de abril, día en el que los fuegos artificiales clausuran la Feria de Abril, el suburbano mantendrá un servicio ininterrumpido de 164 horas, siendo el mayor dispositivo oficial en el conjunto del año. Durante los servicios especiales, la frecuencia de paso de los trenes por estaciones oscilará en función de las franjas horarias, con intervalos de paso de entre 6 y 7 minutos por estación en las de mayor demanda y concentración de usuarios, hasta frecuencias de entre 10 y 13 minutos, en las de menor afluencia.

Metro de Sevilla también potenciará su servicio durante la pre-feria, es decir, el viernes, sábado y domingo previos al inicio del dispositivo (17,18 y 19 de abril). En esas jornadas, se activará un operativo de refuerzo mejorando la capacidad de transporte en las franjas en las que se prevé un mayor desplazamiento al recinto ferial en un 79% con respecto a su oferta ordinaria.

Durante el periodo de servicio especial de Feria de Abril, Metro de Sevilla circulará con trenes en composición simple y doble en doble bucle de circulación, lo que optimiza la capacidad de transporte y posibilita que los usuarios se distribuyan de manera homogénea en los andenes, facilitando y agilizando los embarques y desembarques de los viajeros.

La oferta de servicio de transporte 24 horas al día y la cercanía de las estaciones Plaza de Cuba, Parque Príncipes y Blas Infante al Real de la Feria, convierten al metropolitano en la primera opción de transporte para las muchas personas que optan por desplazarse al recinto ferial de manera sostenible.

Durante los Servicios Especiales de Feria de Abril se registran momentos de máxima afluencia de usuarios y, para facilitar el viaje, Metro de Sevilla recuerda la obligatoriedad de plegar el carrito de bebé para viajar en metro, la prioridad de uso de los ascensores cuando se viaja con personas de edad avanzada, menores o carritos

de bebé, y seguir siempre las indicaciones del personal de metro que regula el tráfico de viajeros en las estaciones para facilitar los accesos y salidas de las instalaciones.

Desde Metro de Sevilla, se recomienda que en periodos de máxima afluencia los viajeros planifiquen su viaje con tiempo. También se recomienda que recarguen con antelación los títulos de viaje. Para cualquier duda sobre el servicio de transporte de metro, la Oficina de Atención al Cliente atiende a través del teléfono gratuito 900 927 172, a través de mensajes de texto por WhatsApp en el número 609 402 906 y presencialmente en la estación de Puerta Jerez de 8.00 a 22.00 horas de lunes a viernes y de 9.00 a 21.00 horas sábados, domingos y festivos.