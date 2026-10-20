Metro realiza esta madrugada un simulacro de altercado grave en un tren junto a la estación de Ciudad Expo

Durante el mismo participarán miembros de los diferentes operativos, Metro de Sevilla o Agencia de Obra Pública e intervendrá el servicio de Emergencias 112 de la Junta de Andalucía, Guardia Civil y el resto de fuerzas de seguridad del Estado y autonómicas.

En este sentido, se trata de la simulación de un "altercado grave de orden público" en el interior de un tren situado en la plataforma de vía, próximo a la estación terminal de Ciudad Expo, tal como informa la Consejería de Fomento en un comunicado.

Este ejercicio de emergencias se celebrará en la madrugada del 20 al 21 de octubre "para no condicionar" el servicio comercial, en el que los últimos trenes salen a las 23,00 horas de las estaciones de cabecera.