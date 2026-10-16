El Sindicato de Inquilinas se retira de la acampada de las Setas para "organizar la huelga"

Tal y como ha señalado la organización sindical en un comunicado, la convocatoria de la primera huelga general por la vivienda prevista para el 11 de noviembre "ha cambiado el tablero" y entiende que "la herramienta de lucha prioritaria es ahora la huelga". Por tanto, "se retira de la acampada de las Setas de la Encarnación "agradeciendo a todas las personas y colectivos que la han hecho realidad y haciendo un llamamiento a la población sevillana a sumarse al proceso de organización de la huelga".

En contexto, el lunes, 28 de septiembre, el Sindicato de Inquilinas de Sevilla impulsó la acampada en la plaza de la Encarnación como "medida de protesta y en solidaridad ante el desahucio de nuestra compañera Maricarmen en Madrid". "La organización de la acampada se entendió desde el principio como una herramienta de lucha colectiva para alcanzar victorias para las mayorías populares", han agregado fuentes del sindicato.

La aprobación del denominando 'decreto Maricarmen', si bien ha resultado para la organización sindical como "claramente insuficiente porque no ataja la disfuncionalidad estructural del mercado inmobiliario", ayuda a "personas vulnerables en riesgo de desahucio a quedarse en sus casas y a prorrogar contratos de alquiler firmados en el contexto post-Covid" que, pasados los cinco años en vigor que marca la Ley de Arrendamientos Urbanos, "tenían sobre la mesa ofertas de renovación con incrementos abusivos por parte de los caseros".

De este modo, han decidido retirarse de la acampada y centrar sus fuerzas en preparar la citada huelga general prevista para el 11 de noviembre, al igual que otras acampadas situadas en las capitales de Barcelona, Cádiz o Málaga.

"El objetivo de la huelga es terminar con el negocio inmobiliario y hacer efectivo el derecho a la vivienda, tomando medidas como los contratos de arrendamiento indefinidos, una reducción drástica del precio de los alquileres o el fin de las compras de vivienda especulativas, además de la mejora de las condiciones laborales y, en definitiva, la posibilidad de un futuro en el que desarrollar nuestros proyectos vitales con libertad y dignidad", han abundado desde el sindicato.

En suma, la acampada hispalense en lucha por la vivienda, que cuenta con aproximadamente 200 tiendas de campaña situadas a los pies de las Setas de la Encarnación, continúa pese a la retirada del grupo impulsor de la misma, que ha hecho un llamamiento para centralizar los esfuerzos en la preparación de la huelga general citada para el próximo miércoles, 11 de noviembre.