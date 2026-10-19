El Banco de Alimentos urge voluntarios para recaudar 200.000 kilos de alimentos en la Gran Recogida 2026

"Estamos inmersos en la campaña de recogida y centramos esfuerzos en captar la mayor cantidad de voluntarios posible, porque tenemos más que contrastado que en aquellos lugares en los que tenemos presencia física la recaudación aumenta de una forma muy significativa", ha remarcado en declaraciones a Europa Press el presidente de la Fundación del Banco de Alimentos de Sevilla, Leopoldo Parias.

El Banco alude a la participación de jóvenes como una de las vertientes en las que concentran mayores esfuerzos. "Es importantísimo, trabajamos con colegios y universidades porque necesitamos que la gente joven se comprometa con el trabajo del Banco de Alimentos".

A su parecer, esta campaña recoge especial relevancia al ser "la recogida por excelencia". "Nos jugamos mucho, es muy importante para que las personas que dependen del Banco puedan tener cubiertas sus necesidades alimentarias", ha indicado Parias pues, al detalle, más de 30.000 personas en situación de vulnerabilidad requerirán estos servicios a lo largo de los próximos meses en la provincia de Sevilla.

Según ha destacado el Banco, esta campaña cobra especial relevancia en un contexto en el que una de cada cuatro personas en España se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social y el 11,6% de los hogares experimenta inseguridad alimentaria.

La meta de esta edición es garantizar el aprovisionamiento de 200.000 kilos. La campaña unirá la recogida física de alimentos en los establecimientos con las donaciones económicas en línea de caja.

"Con solo cuatro horas en uno de los puntos de recogida, el Banco de Alimentos podrá seguir atendiendo a más de 30.000 personas en Sevilla", ha destacado el presidente.

En esta ocasión, la campaña coincide con la celebración del Año Internacional de las Personas Voluntarias para el Desarrollo Sostenible, "una oportunidad para reconocer la labor de millones de personas que contribuyen a mejorar la sociedad mediante su compromiso y participación", según ha considerado la entidad.

Desde la Fundación Banco de Alimentos de Sevilla se invita a vecinos, asociaciones, colegios, hermandades, grupos juveniles y redes sociales a movilizarse y a "extender el espíritu solidario".