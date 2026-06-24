CLIMATIZACIÓN AULAS

Más de 3.400 nuevos elementos de climatización en los centros docentes de la provincia de Sevilla

La Junta de Andalucía ha informado de que en los centros educativos de la provincia ya se han instalado un total de 3.443 nuevos elementos de climatización en el marco del Plan de Confort Térmico para abordar el calor en las aulas.

Redacción

Sevilla |

Más de 3.400 nuevos elementos de climatización en los centros docentes de la provincia de Sevilla
Más de 3.400 nuevos elementos de climatización en los centros docentes de la provincia de Sevilla | Europa Press

Esta iniciativa tiene como objetivo que cada equipo directivo adapte las actuaciones a sus necesidades reales, garantizar soluciones personalizadas, sostenibles y de "rápida aplicación", ha dicho la consejera de Desarrollo Educativo, María del Carmen Castillo.

Ha visitado el IES Lauretum en Espartinas, que ya cuenta con 49 equipos de aire acondicionado para climatizar las aulas y se han plantado 60 árboles y colocado toldos.

La mayor parte de las actuaciones puestas en marcha por los centros docentes de la provincia se han concentrado en la instalación de ventilación y aire acondicionado, con un total de 1.792. El resto de las actuaciones se divide en 717 ventanas y cerramientos aislantes, 316 estructuras de sombreado exterior, 311 árboles para crear zonas de sombra natural y 307 radiadores.
PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid