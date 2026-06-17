Endesa y el Ayuntamiento instalarán 23 nuevos centros de transformación para reforzar el suministro eléctrico en Sevilla

Endesa y el Ayuntamiento de Sevilla han firmado la instalación de 23 nuevos centros de transformación en diferentes puntos de la ciudad con el objetivo de reforzar la calidad de suministro.

Endesa invertirá 4,3 millones de euros y los centros de transformación se ubicarán por toda la ciudad a partir de la semana que viene. Diez de ellos se instalarán en las zonas más afectadas por el fraude derivado de las plantaciones de marihuana.

Tres se instalarán en Palmete, tres en Torreblanca, dos en Padre Pío y otros dos en el Polígono Sur. Los 13 restantes se instalarán en polígonos industriales como Carretera Amarilla y Store, cuatro y dos respectivamente, y el resto en barrios como San Laureano, Nervión, El Juncal, Santa Teresa y el centro.