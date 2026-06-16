Las obras del futuro edificio del Centro Común de Investigación avanzan en fecha

Se trata del primer edificio de energía neta positiva de la Comisión Europea, que "compensará las emisiones de CO2 a la atmósfera asociadas a su construcción y operación", y generará la suficiente energía para garantizar su autosuficiencia, como ha destacado el Ayuntamiento de Sevilla.

Albergará una plantilla de más de 400 trabajadores que realizan estudios de investigación que sustentan, entre otras, las políticas económicas como los fondos de Recuperación y Resiliencia o, las digitales, como la Ley de Servicios Digitales o la de Inteligencia Artificial.

El alcalde, José Luis Sanz, ha destacado que la ciudad "reforzará su imagen de innovación y sostenibilidad", con un edificio inspirado en la arquitectura de la ciudad y la Nueva Bauhaus Europea, un proyecto que promueve "una visión más sostenible, más inclusiva y más bella para mejorar la calidad de vida de las personas".

Ha añadido que Sevilla va a contar "con un espacio de referencia para toda Europa" y ha felicitado que las obras del nuevo espacio en el Sevilla TechPark "avanzan en fecha" y a finales de 2027, se instalarán en él más de 400 investigadores trabajando en proyectos "que ayudarán a definir las políticas económicas, digitales y de innovación del futuro".