Herido el piloto de una avioneta de fumigación en Isla Mayor

Un piloto de una avioneta de fumigación ha resultado herido al chocar con una torre de alta tensión en Isla Mayor. Estaba fumigando con tratamientos aéreos de control del Virus del Nilo.

Durante las maniobras de despegue una rueda trasera de la aeronave se ha enganchado en los cables del tendido eléctrico y se ha precipitado al suelo cuando no se encontraba a mucha altura, en una pista próxima a la carretera A-8053.

Ha caído al suelo y ha resultado herido con un corte en el brazo y dolor en el tórax, teniendo que ser liberado de la avioneta y trasladado al Hospital Universitario Virgen del Rocío.