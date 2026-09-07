Detenidos dos vecinos de Montellano por robar en viviendas con personas mayores dentro

Desde la última semana del mes de julio se venían registrando en Montellano varios robos en viviendas habitadas que presentaban características similares. Por este motivo, componentes del Puesto de Montellano iniciaron una investigación dirigida a determinar la identidad de los responsables y esclarecer los distintos robos.

Según los indicios, el 'modus operandi' de los autores era actuar principalmente de forma individual seleccionando como objetivos viviendas cuyos moradores presentaban una especial situación de vulnerabilidad por su avanzada edad o movilidad reducida. Así, solían acceder a los domicilios mediante escalo, "evitando generalmente la confrontación directa con los perjudicados".

Finalmente, los investigadores lograron identificar a dos varones como supuestos responsables de los robos vecinos de la localidad, intensificando las actuaciones para la localización y detención de los mismos. Las investigaciones continúan abiertas con el objetivo de determinar la posible participación de los detenidos en otros hechos delictivos cometidos en la localidad y su entorno.