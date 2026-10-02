Detenidos dos jóvenes acusados de agredir a una persona sin hogar hasta dejarla inconsciente

Los hechos fueron grabados por varios vecinos que presenciaron la agresión y que, además, recriminaron la conducta de los jóvenes. Las imágenes fueron difundidas posteriormente a través de distintas redes sociales, lo que permitió a la Guardia Civil iniciar las correspondientes investigaciones, informa en un comunicado.

La investigación, llevada a cabo por el Área de Investigación del Puesto Principal de Mairena del Aljarafe, permitió determinar que los dos jóvenes persiguieron a la víctima, hasta conseguir derribarlo violentamente. Una vez en el suelo e inmóvil, los presuntos autores le propinaron numerosas patadas en la cabeza y el rostro, hasta que la víctima llegó a perder la consciencia.

Varios vecinos que se encontraban en las inmediaciones recriminaron la actitud de los jóvenes, quienes, al percatarse de que estaban siendo observados y grabados, huyeron a la carrera del lugar, dejando a la víctima tendida en el suelo.

Tras recuperar la consciencia, el hombre abandonó voluntariamente el lugar y, posteriormente, fue localizado y atendido por los servicios sanitarios.

La Guardia Civil, en colaboración con la Policía Local, logró identificar plenamente a los dos jóvenes, que fueron localizados y detenidos. Durante la investigación, los agentes constataron, además, que ambos jóvenes llevaban varios días "acosando y amenazando" a la víctima, aprovechándose de su situación de "especial vulnerabilidad".

Los presuntos autores habrían llegado incluso a lanzarle piedras y naranjas mientras dormía, además de proferir amenazas contra él en el lugar donde se refugiaba durante las horas nocturnas.

La investigación culminó con la detención de los dos jóvenes, que fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial, en calidad de presuntos autores de los delitos de odio, en la modalidad de aporofobia, y lesiones graves.