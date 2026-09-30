El CESS aprueba por mayoría el proyecto de ordenanzas fiscales para 2027, con una bajada del 1% del IBI

La medida central del anteproyecto reduce nuevamente el 1% en todos los tipos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) --urbana, rústica, características especiales y tipos diferenciados--, lo que equivaldría a un ahorro de 1.760.000 euros para el conjunto de los bolsillos de los sevillanos. La CESS considera favorable cualquier iniciativa "orientada a minorar la presión fiscal" y destaca que las actuaciones de reducción imppositiva aplicadas a las actividades económicas "contribuyen a atraer inveriones y estimulan el crecimiento de empleo", tal como se refleja en el dictamen al que ha tenido acceso Europa Press.

Este órgano entiende, además, que la ampliación de la bonificación para viviendas de protección oficial de los nueve años actuales a 13 años es positiva "atendiendo a que la vivienda se ha convertido en uno de los mayores problemas de la ciudadanía y teniendo en cuenta el esfuerzo económico que las familias destinan a la misma". Al mismo tiempo, estima como algo favorable la bonificación para inmuebles en los que se instalen sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar.

En lo que a la bonificación por fomento del empleo se refiere, en los casos de nueva implantación, que tiene un carácter progresivo en función del número de trabajadores contratados con carácter indefinido --desde un 20% de 5 a 19 contrataciones hasta un 95% para más de 200 empleos creados--, el Consejo considera que "debería incluirse en la bonificación un primer tramo para contrataciones de una a cuatro personas, teniendo en cuenta que el tejido productivo de Sevilla se centra, en gran parte, en personas autónomas y microempresas".

La valoración del CESS también es positiva acerca de la bonificación para bienes inmuebles de uso no residencial en la que se instalen puntos de recarga para vehículos eléctricos. "No obstante, para que el incentivo sea realmente efectivo debería ampliarse a inmuebles residenciales", se matiza en dicho informe.

El proyecto presentado ante el CESS contemplaba un incremento en 10 puntos porcentuales de manera lineal en todas las bonificaciones en las transmisiones mortis causa de la vivienda habitual, situando el tramo principal en el 60% (frente al 50% anterior), y la subida del 40 al 50% de la bonificación de la plusvalía para heredar locales de negocio destinados a mantener la actividad económica familiar, alcanzando un 95% en el caso de inmuebles cedidos a entidades benéficas o de interés social.

Al respecto, el CESS valora esas modificaciones ya que "reduce el coste de heredar la vivienda habitual y mejora la continuidad de negocios, facilitando el relevo generacional de comercios y empresas familiares y protege el empleo local".

REGULACIÓN DEL IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

El texto del proyecto de las Ordenanzas Fiscales de 2027 recoge entre otra medidas multiplicar por cinco la bonificación por inicio de actividad en el Impuesto sobre Actividades Económicas durante los años clave de consolidación del negocio (6º y 7º), pasando de un 10% a un 50% de bonificación. En este apartado, el CESS considera que es positiva "ya que en los primeros años, el esfuerzo económico es muy intenso y son años de incertidumbre, especialmente para autónomos y pymes".

Este órgano también ve en la bonificación para locales de negocio por instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos es un "elemento más incentivar el uso de los mismos".

En el ámbito de las tasas del Instituto Municipal de Deportes (IMD), se aprueban tarifas sociales vinculadas al Plan Andaluz de Prescripción de Ejercicio Físico, con precios de 5 euros por sesión suelta y bonos mensuales de 30 euros que incluyen valoración técnica inicial por 10 euros.

Asimismo, se han reorganizado los espacios del complejo Hogar Virgen de los Reyes optimizando la gestión pública "sin incrementar un solo céntimo" las tarifas generales, que se mantienen congeladas en 8,13 euros el metro cuadrado. Tales modificaciones suponen para este Consejo Económico y Social una redistribución de los espacios para ubicar dependencias municipales y una mayor optimización de los mismos, "por lo que se considera razonable el cambio".

Por último, al Consejo "le llama la atención" que la Corporación local "haya omitido" la inclusión de la modificación de la ordenanza relativa a la tasa de recogida de residuos. "La falta de apoyos en el Consistorio parece ser, según el delegado de Hacienda, Juan Bueno, la causa por la que no han vuelto a incluirla".

En este sentido, la tasa de basura (que por ley estatal los ayuntamientos deben implantar) será asumida por el Ayuntamiento de Sevilla en vez de ser repercutida a los vecinos en 2027 tras no haber llegado a un acuerdo con PSOE, Con Podemos- IU y Vox para sacarla adelante.