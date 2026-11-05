Desarticulado un grupo por estafar en Espartinas con décimos premiados falsos con el timo 'tocomocho'

Según ha indicado el Cuerpo en un comunicado, este conjunto hacía creer a las víctimas que iban a conseguir un premio de lotería a cambio de una cantidad irrisoria de dinero, si bien esto resultaba ser un montaje para estafarles.

De hecho, los agentes han indicado que esta modalidad de estafa se ha ido modernizando y, actualmente, incorpora dispositivos electrónicos de geolocalización y escucha para conocer las reacciones tanto de las víctimas como de los empleados de las sucursales a las que acuden para retirar el dinero.

Los autores colgaban sobre sus objetivos una especie de escapulario artesanal, en cuyo interior se encontraba el GPS, haciéndoles creer que era un amuleto de la suerte que les iba a proteger.

Finalmente, los investigados han sido detenidos en Cartaya (Huelva), tras ser sorprendidos e identificados por los agentes tras una persecución.

Posteriormente, tras autorizarse la entrada y registro en el domicilio donde se hospedaba el grupo itinerante, los agentes recuperaron en su interior joyas, dinero y relojes, entre otros, que habían sido previamente sustraídos.