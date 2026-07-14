Cáritas supera los 450.000 euros para Venezuela y agradece "el enorme compromiso solidario" de Sevilla

Desde Cáritas Sevilla señalan que esta respuesta "vuelve a mostrar el enorme compromiso solidario de los sevillanos ante el sufrimiento de quienes más lo necesitan", tal como recoge en un comunicado.

En este sentido, la institución reconoce "la generosidad de tantas comunidades, parroquias, hermandades, empresas, organizaciones, socios, donantes y colaboradores que, desde el primer momento, han querido estar cerca del pueblo venezolano".

Desde los primeros momentos de la emergencia, Cáritas Venezuela ha activado sus mecanismos de respuesta y está acompañando a la población afectada con alimentos, agua potable, productos de higiene, medicamentos, refugio y espacios de protección.