El Ayuntamiento modernizará durante tres meses las redes de Emasesa de la Plaza de Compostela en Triana

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, se invertirán 265.208 euros y se evitará el corte del suministro de agua durante su ejecución, ya que se dispondrá de una red de polietileno provisional que garantizará la continuidad del servicio de abastecimiento hasta la puesta en marcha de la nueva red.

De esta manera, el objetivo de las obras es la mejora del abastecimiento para lo cual, además de sustituir la conducción actual por una nueva tubería, se renovarán la totalidad de las válvulas, acometidas y restantes elementos de la red existentes, así como aquellos que resulten necesarios para asegurar el correcto funcionamiento y explotación de la nueva infraestructura.

Para ello, se sustituirá la red de saneamiento existente por una nueva tubería de gres de igual diámetro y se repondrán los pozos e imbornales. Para aminorar las molestias a los vecinos, esta obra se realizará en tres fases, correspondiendo la primera de ellas a la Plaza Compostela.

Por su parte, la segunda fase se realizará en el margen izquierdo de la calle Leiria, a la altura de la calle Evangelista y zona izquierda de Plaza Compostela y la tercera fase se acometerá en el margen izquierdo de la calle Leiria a la altura de la calle Lucía de Jesús y zona derecha de Plaza Compostela.

Además, el tráfico rodado se verá afectado cuando se realice el estrechamiento de las calles y para el peatonal se instalarán vallas y pasarelas de acceso a las entradas de viviendas y comercios.