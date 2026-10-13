Avanza la rehabilitación de Santa Clara, que recuperará su portada del siglo XVII

Actualmente, hay en marcha dos proyectos de rehabilitación, el del ámbito 1 y el ámbito 3, con una inversión conjunta de 8,5 millones de euros. El primero de ellos se centra en el compás y las edificaciones colindantes, con un presupuesto de más de 3,3 millones. El otro abarca la Puerta Reglar y las dependencias de la vida monástica, con una inversión de más de 5,1 millones, destaca el Gobierno local en una nota de prensa.

Las obras de este último comenzaron el pasado mes de junio, con un plazo estimado de ejecución de 18 meses, y una vez finalizadas se podrán iniciar las del ámbito 1.

Especial relevancia tiene la recuperación de la histórica Puerta Reglar, antiguo acceso de las religiosas a la clausura, que pasará a convertirse en la nueva entrada al Espacio Santa Clara. La intervención recuperará la portada del siglo XVII y mejorará el compás de entrada con vegetación, iluminación ornamental y la fuente central. Además, habilitará dependencias para control de acceso, tienda, cafetería y sala de exposiciones.

Sanz ha agradecido "el trabajo que se realiza para recuperar un espacio tan singular de Sevilla como es el monasterio de Santa Clara", un conjunto que, ha señalado, "poco a poco vamos devolviendo a los sevillanos". Junto a estas actuaciones, el Ayuntamiento ha licitado recientemente los trabajos para la rehabilitación de la sala Profundis y sus viviendas anexas, con un presupuesto de licitación de 3,9 millones de euros y un plazo de ejecución previsto de 18 meses.

CINCO FASES DE RECUPERACIÓN

Estas actuaciones se enmarcan en un plan de rehabilitación monumental estructurado en cinco fases, siendo la primera de ellas la rehabilitación y restauración de las edificaciones colindantes para uso expositivo, recuperación del espacio libre del compás y restauración de la portada barroca.

En una segunda, se contempla la restauración de la sala Profundis y de antiguas dependencias del monasterio, así como la rehabilitación para uso expositivo de las antiguas viviendas. En las fases 3 y 4, la intervención se centra en la recuperación y consolidación tanto de la Puerta Reglar y las dependencias de la vida monástica, como de los espacios libres y patios.

Por último, está previsto la rehabilitación de cubiertas y salas para destinarla a nuevos usos; la restauración de las antiguas cocinas, la recuperación del patio y la huerta, y la construcción de un núcleo de comunicación.

Se trata de un plan continuado que va ampliando, fase a fase, los espacios recuperados de un conjunto monástico de 9.700 metros cuadrados, con el objetivo de consolidarlo como el gran contenedor cultural del casco antiguo bajo la gestión del ICAS.

Las obras en el monasterio de Santa Clara se iniciaron en 2002 y, hasta 2023, se invirtieron unos 8 millones de euros. Desde mayo de 2023, el Ayuntamiento ha impulsado un plan de rehabilitación con más de 14,4 millones de euros y, en el último año, ha licitado proyectos en el recinto que suman más de 12 millones.

Con ello, la inversión municipal total en este recinto supera ya los 22 millones de euros, una cifra que refleja el compromiso del Ayuntamiento con la recuperación del patrimonio y la regeneración del casco histórico. El alcalde ha destacado al respecto que en estos tres años y medio se ha recuperado edificios patrimoniales para los sevillanos, tales como San Hermenegildo, San Laureano, Pumarejo, San Jerónimo, Torre de la Plata, Lope de Vega, Artillería, Casa Cernuda o el Alcázar, donde se ha realizado la mayor inversión, con más de 20 millones de euros.

En conjunto, la inversión municipal destinada en estos tres años y medio a la recuperación de edificios patrimoniales supera los 60 millones de euros.