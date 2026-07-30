La Asociación Española Contra el Cáncer en Sevilla ofrece información fiable y acompañamiento profesional a pacientes durante el verano

La iniciativa busca ofrecer información rigurosa, práctica y basada en la evidencia científica para ayudar a las personas afectadas por la enfermedad a tomar decisiones informadas y afrontar su proceso con mayores herramientas de autonomía y bienestar.

La programación dará comienzo el 3 de agosto con el taller "Alimentación y cáncer de mama", centrado en resolver dudas sobre los hábitos alimentarios más adecuados y proporcionar pautas para favorecer un estilo de vida saludable a largo plazo.

Posteriormente, el 11 de agosto, se celebrará el taller "Alimentación durante los tratamientos oncológicos", una sesión diseñada para abordar las necesidades nutricionales y los posibles efectos secundarios asociados a los tratamientos contra el cáncer.

Además de los contenidos relacionados con la nutrición, la Asociación ofrecerá el 14 de agosto el taller “Discapacidad e Incapacidad”, dirigido a pacientes oncológicos que tengan dudas sobre los procedimientos para el reconocimiento del grado de discapacidad y de incapacidad laboral. Se trata de conceptos que generan numerosas consultas y, en muchos casos, confusión entre las personas diagnosticadas de cáncer, por lo que resulta fundamental contar con orientación especializada sobre estos trámites.

La programación continuará el 19 de agosto con el taller "Mitos y bulos en la alimentación y el cáncer", una actividad orientada a desmontar falsas creencias y recomendaciones sin respaldo científico que circulan habitualmente por redes sociales, medios de comunicación o canales informales.

Por último, el 27 de agosto tendrá lugar la sesión "La alimentación y el cáncer colorrectal", en la que se abordarán los alimentos con efecto protector y aquellos cuyo consumo se recomienda limitar, siempre desde la perspectiva de la evidencia científica.

Todos los talleres se desarrollarán en formato online y estarán impartidos por profesionales especializados de la Asociación. La participación es gratuita, aunque requiere inscripción previa a través del teléfono gratuito 900 100 036, donde también se puede obtener información adicional sobre los servicios que la entidad presta a pacientes y familiares.

Con esta programación, la Asociación Española Contra el Cáncer en Sevilla continúa reforzando su compromiso con la atención integral a las personas con cáncer, acercando información fiable, apoyo profesional y recursos prácticos que contribuyan a mejorar su calidad de vida también durante los meses de verano.

Sobre la Asociación Española Contra el Cáncer

La Asociación Española Contra el Cáncer es la entidad de referencia en la lucha contra el cáncer desde hace 70 años. El cáncer no solo afecta a quien lo padece, sino que impacta en su familia, su entorno y en toda la sociedad. Afrontarlo exige una respuesta colectiva basada en el compromiso, la acción sostenida y la investigación centrada en las personas. Dedica sus esfuerzos a mostrar la realidad del cáncer en España, detectar áreas de mejora y poner en marcha un proceso de transformación social que permita corregirlas. En su ADN está estar al lado de las personas por lo que su trabajo también se orienta a ayudarlas a prevenir el cáncer; estar con ellas y sus familias durante todo el proceso de la enfermedad, si se lo diagnostican; y mejorar su futuro con el impulso a la investigación oncológica. En este sentido, a través de su Fundación Científica, la Asociación aglutina la demanda social de investigación contra el cáncer, financiando por concurso público programas de investigación científica oncológica de calidad. La Asociación impulsa la mayor red de investigación en cáncer en España con más de 3.000 investigadores, distribuidos en 160 centros de investigación en 38 provincias. Hoy en día, es la entidad social y privada que más fondos destina a investigar el cáncer: 157 millones de euros en 792 proyectos.

La Asociación integra a pacientes, familiares, personas voluntarias y profesionales que trabajan unidos para prevenir, sensibilizar, acompañar a las personas afectadas y financiar proyectos de investigación oncológica que permitirán un mejor diagnóstico y tratamiento del cáncer.

Estructurada en 52 Sedes Provinciales, y presente en más de 2.000 localidades españolas, cuenta con más de 35.000 personas voluntarias, más de 728.000 socios y 1.261 profesionales.

Durante el 2025, la Asociación Española Contra el Cáncer ha atendido a más de 88.000 personas con sus servicios de atención profesionalizada.