BALANCE DE TRÁFICO

El Aeropuerto de Sevilla cerró abril con 961.311 pasajeros y un crecimiento del 11,5% respecto al mismo mes de 2025

Este positivo balance, que arroja una media diaria de más de 32.000 usuarios en las instalaciones, obedeció, en buena medida, al fuerte dinamismo que volvió a mostrar el tráfico internacional. El grueso de los pasajeros registrados se movió en vuelos comerciales (excluye aviación general y ejecutiva), ya que sumaron 959.954. De ellos, 409.688 viajaron desde o hacia alguna ciudad española (+2,7% en comparación con el año pasado), mientras que 550.266 optaron por conexiones con el extranjero (+19,2%).

Mar Chacón

Sevilla |

Un avión despega del Aeropuerto de Sevilla, en foto de archivo
Un avión despega del Aeropuerto de Sevilla, en foto de archivo | EUROPA PRESS- JOAQUÍN CORCHERO

Los mercados foráneos con mayor demanda en términos absolutos fueron Francia (117.430 pasajeros), Italia (113.725), Reino Unido (100.257), Portugal (35.647), Alemania (34.767), Holanda (34.375) y Suiza (18.489).Por ritmo de crecimiento, resultó significativa la evolución que siguieron durante el mes pasado los vuelos con Grecia (los viajeros aumentaron un 53,9%), Polonia(+49,5%), Turquía (+39,8%), Italia (+38,3%), Francia (+33,1%), Reino Unido (+30,2%) y Holanda (+23,3%).Esta proyección internacional explica que el tráfico foráneo aportase un 57,3% de la actividad comercial del aeropuerto, 3,7 puntos más que en abril de 2025.

En cuanto a las operaciones, el Aeropuerto de Sevilla atendió durante el mes pasado 6.972 vuelos, de los que 6.554 fueron comerciales (+12,9%). En relación con la carga, los operadores movieron 1.121,6 toneladas de mercancías.

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