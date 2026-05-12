El Aeropuerto de Sevilla cerró abril con 961.311 pasajeros y un crecimiento del 11,5% respecto al mismo mes de 2025

Los mercados foráneos con mayor demanda en términos absolutos fueron Francia (117.430 pasajeros), Italia (113.725), Reino Unido (100.257), Portugal (35.647), Alemania (34.767), Holanda (34.375) y Suiza (18.489).Por ritmo de crecimiento, resultó significativa la evolución que siguieron durante el mes pasado los vuelos con Grecia (los viajeros aumentaron un 53,9%), Polonia(+49,5%), Turquía (+39,8%), Italia (+38,3%), Francia (+33,1%), Reino Unido (+30,2%) y Holanda (+23,3%).Esta proyección internacional explica que el tráfico foráneo aportase un 57,3% de la actividad comercial del aeropuerto, 3,7 puntos más que en abril de 2025.

En cuanto a las operaciones, el Aeropuerto de Sevilla atendió durante el mes pasado 6.972 vuelos, de los que 6.554 fueron comerciales (+12,9%). En relación con la carga, los operadores movieron 1.121,6 toneladas de mercancías.